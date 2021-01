Action otworzył sklep w parku handlowym w Koninie

Sklep w Koninie to 10. market marki Action w Wielkopolsce. Fot. materiały prasowe

21 stycznia 2021 roku sieć dyskontów niespożywczych Action zadebiutowała w Koninie. Sklep holenderskiej marki znajduje się w parku handlowym przy ul. Spółdzielców 6A.

– Rok 2021 rozpoczynamy otwarciem pierwszego sklepu Action w Koninie. Jest to już nasz 10. market w Wielkopolsce, a w planach mamy kolejne. Konin, jako jedno z kluczowych miast regionu, świetnie wpisuje się w strategię rozwoju Action w Polsce. W najbliższych miesiącach będziemy stawiać właśnie na tego typu lokalizacje, a także na największe aglomeracje – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

Action jest otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-21:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00. Sklep w Koninie zajmuje powierzchnię 890 m² i oferuje artykuły do pielęgnacji ciała, środki czystości, odzież, zabawki oraz artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenia wnętrz i dla zwierząt, a także przekąski i napoje.