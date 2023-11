Action rośnie z kwartału na kwartał. Marka ogłasza obniżki cen 

W wyniku międzynarodowej ekspansji Action i silnego rozwoju istniejących sklepów sprzedaż netto w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. wzrosła do 7,9 mld euro (+30,5%). W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. Action otworzyło 153 nowe sklepy. Łączna liczba sklepów wzrosła do 2416 w 11 krajach europejskich. Wzrost istniejących sklepów (w ujęciu porównywalnym) wyniósł 19,2%. Action wyraźnie zyskuje na znaczeniu dla swoich klientów.

W minionym kwartale Action świętowało kilka ważnych wydarzeń związanych z ekspansją. W Niemczech, popularny dyskonter otworzył swój 500. sklep, który mieści się w Düsseldorfie. W Wiedniu otwarto sklep nr 100. Już w drugim roku działalności we Włoszech, Action otworzył swój 50. sklep, mieszczący się w Rzymie. W ciągu dwóch lat liczba pracowników Action we Włoszech wzrosła do ponad 1000. W Polsce w lipcu powitano 4000. pracownika. Action stał się ważnym pracodawcą w tych krajach.

Obniżka cen w całej gamie produktów Action

Ze względu na niższe koszty surowców, transportu i energii, Action w okresie letnim obniżyło ceny swoich produktów i ma zamiar nadal kontynuować to działanie.

- Oferowanie produktów w najniższej cenie jest w naszym DNA. Kiedy ceny zakupu gwałtownie wzrosły w ostatnich latach, zdecydowaliśmy się sami wchłonąć część wyższych kosztów, aby nie przenosić tego na naszych klientów. Od lata zaobserwowaliśmy odwrócenie trendu wyższych cen zakupu i byliśmy już w stanie obniżyć ceny ponad 900 produktów (15% naszego asortymentu), niektóre o ponad 10%. Nasi klienci będą nadal obserwować obniżki cen do końca tego roku, a także w okresie świątecznym - komentuje Hajir Hajji, dyrektor generalny Action.

Program zrównoważonego rozwoju Action

Action realizuje program zrównoważonego rozwoju w ramach czterech filarów: Ludzie, Planeta, Produkt i Partnerstwo. W obszarze Ludzie koncentruje się na rozwoju pracowników. W 2023 roku firma nie tylko zatrudniła do tej pory 4616 nowych pracowników, ale także przyznała swoim pracownikom trzydziestoletnią premię jubileuszową za ich zaangażowanie w budowanie silnej marki.

W ramach filaru Produktowego Action wprowadziło we wrześniu do sklepów w krajach Beneluksu swój pierwszy w pełni cyrkularny produkt: kosz do przechowywania wykonany z plastiku pochodzącego z recyklingu. W ślad za tym produktem, pójdą kolejne charakteryzujące się obiegiem zamkniętym produkcji.

Jeśli chodzi o trwające Partnerstwa, Action przedłużyło współpracę z SOS Wioski Dziecięce na kolejne trzy lata. Oprócz przekazywania ogólnej darowizny, sieć wspiera jedno dziecko na każdy sklep, lokalizację biurową lub posiadany DC. Po raz kolejny wsparła również kilka programów pomocy doraźnej poprzez pomoc finansową i produkty pomocowe, zgodnie ze swoim celem, jakim jest pomoc dzieciom w dorastaniu w bezpiecznym środowisku.

Firma zaczęła ponadto wspierać FC STRAAT, największy uliczny klub piłkarski i społeczność w Holandii. FC STRAAT został założony przez influencera i bohatera ulicznej piłki nożnej Soufiane Touzani, aby zachęcić dzieci do przejścia od oglądania sportu do gry, co jest zgodne z celami Action.

Action - dyskont niespożywczy w Europie

Action jest jednym z najszybciej rozwijających się dyskontów niespożywczych w Europie. Każdego tygodnia ponad 14 mln klientów w 11 krajach odwiedza ponad 2400 sklepów Action, a 6,5 mln konsumentów odwiedza stronę internetową.

Sieć oferuje stale zmieniającą się gamę ponad 6000 produktów w 14 kategoriach, od artykułów codziennego użytku, jak środki czystości i artykuły higieny osobistej, po produkty, które "inspirując do zmian i sprawiają, że życie staje się lepsze" - informuje dyskont.

W sklepach sieci zatrudnienie znajduje ponad 60 tys. pracowników z 136 różnych narodowości.