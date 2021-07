Action rozwija się w północnej Polsce

Action otworzy sklep w Nowym Mieście Lubawskim, fot. materiały prasowe

10 lipca 2021 roku sieć dyskontów niespożywczych Action otworzy sklep w Nowym Mieście Lubawskim, debiutując tym samym w województwie warmińsko-mazurskim. Jednocześnie liczba pracowników sieci w Polsce przekroczy 2000 osób.

Market zlokalizowany będzie w pawilonie handlowym przy ul. Grunwaldzkiej 19. Action oferuje szeroki, często zmieniający się asortyment produktów codziennego użytku w przystępnych cenach. Na klientów czeka ponad 6000 artykułów z 14 kategorii.

– Jednym z priorytetów Action na 2021 rok jest rozwój w północnej części Polski. Nasz debiut w województwie warmińsko-mazurskim to kolejny ważny krok w osiągnięciu tego celu. Na lokalizację pierwszego sklepu w tym rejonie wybraliśmy Nowe Miasto Lubawskie i tamtejszy pawilon handlowy, mieszczący się przy ul. Grunwaldzkiej. Sklep Action będzie znajdować się tuż przy głównej drodze biegnącej przez całe miasto oraz w niedalekiej odległości od osiedli mieszkaniowych. Liczymy na to, że dzięki atrakcyjnemu położeniu market odwiedzi zarówno lokalna społeczność, jak i przyjezdni z okolicznych miejscowości. Obecnie w ofercie dominuje asortyment letni, czyli akcesoria do ogrodu, grillowania oraz aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Zapraszam na zakupy! – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

Sklep Action w Nowym Mieście Lubawskim zajmie powierzchnię około 900 m2. Market będzie działał w godzinach 9:00-21:00 od poniedziałku do soboty oraz od 9:00 do 20:00 w niedziele handlowe.

2000 pracowników w Action

Wraz z otwarciem nowego sklepu w Nowym Mieście Lubawskim łączna liczba pracowników Action Polska przekroczy 2000 osób. To dowód na to, że firma inwestuje zarówno w infrastrukturę, jak i w ludzi.

- Pracę w Action może znaleźć każdy, bez względu na wiek, pochodzenie czy poziom wykształcenia. Jesteśmy ambitni, pełni energii i stawiamy na ciągły rozwój, również naszych pracowników. Tworzymy nowe miejsca pracy i umożliwiamy im stawianie kolejnych kroków na zawodowej drodze, nie zapominając przy tym o świetnej atmosferze. Wierzymy, że tylko dzięki zmotywowanym ludziom, którzy czują się docenieni, możemy budować stabilną i najszybciej rozwijającą się w Europie sieć dyskontów niespożywczych – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

Action posiada obecnie 122 sklepy w Polsce.