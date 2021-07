Action wchodzi do kolejnych województw, do końca sierpnia chce mieć 130 sklepów

Action planuje m.in. kolejne otwarcia dyskontów Action w Gdańsku i Poznaniu oraz debiut w Olsztynie. Fot. materiały prasowe

Pandemia i związany z nią lockdown nie wpłynął znacząco na dynamikę rozwoju sieci dyskontów niespożywczych Action w Polsce. Od początku roku powstało 25 sklepów, a zasięg zwiększył się o kolejne województwa.

Oferta dyskontów niespożywczych Action jest już dostępna w Zambrowie. To pierwszy sklep tej sieci uruchomiony w województwie podlaskim i 125. w Polsce. W lipcu br. Action zainaugurowało również swoją obecność na Warmii i Mazurach, a wkrótce planuje debiut na Lubelszczyźnie. Do końca wakacji sieć ma liczyć ponad 130 sklepów.

Liczba pracowników przekroczyła już 2000 osób i będzie stale rosnąć.

– To dla nas dobry czas na rozwój. Wchodzimy do nowych województw, takich jak warmińsko-mazurskie, podlaskie czy lubelskie. Jednocześnie umacniamy się w regionach oraz w dużych miastach, w których klienci polubili nasz asortyment. Właśnie otworzyliśmy piąty sklep we Wrocławiu, a wkrótce – czwarty w Warszawie. Planujemy kolejne otwarcia dyskontów Action w Gdańsku i Poznaniu oraz debiut w Olsztynie – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action w Polsce.

Action w Polsce otwiera swoje dyskonty w istniejących już, popularnych w danej miejscowości centrach handlowych. Przychodzą tam zarówno klienci, którzy szukają konkretnych produktów, jak i ciekawych okazji oraz lubiący spędzać w ten sposób czas. Według raportu Polskiej Rady Centrów Handlowych w maju 2021 r. odwiedzalność centrów była na poziomie 92% w porównaniu do maja 2019 roku, a więc okresu sprzed pandemii.