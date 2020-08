Action wraca po lockdownie - sieć otworzy 12 nowych sklepów

W 1,5 miesiąca Action otworzy 12 sklepów, fot. mat. pras.

Sieć dyskontów niespożywczych Action w ciągu 1,5 miesiąca firma otworzy łącznie 12 nowych sklepów, w tym drugi market w Szczecinie i czwarty we Wrocławiu, a także dwa kolejne w województwie łódzkim. Pozostałe sklepy będą zlokalizowane na południu kraju, w miastach, w których marka nie była do tej pory obecna.

– Po trudnym okresie lockdownu wracamy do tempa rozwoju, jakie pierwotnie zakładaliśmy na ten rok. Konsekwentnie zwiększamy obecność na południu Polski, gdzie nasza marka jest już rozpoznawalna. Jednocześnie rozbudowujemy sieć sklepów Action dalej w głąb kraju, szczególnie w województwie łódzkim. Zamierzamy przy tym coraz częściej pojawiać się w dużych aglomeracjach. Przy tym wszystkim mamy na uwadze, że pandemia nadal trwa, dlatego szukając miejsc pod nowe sklepy przykładamy jeszcze większą wagę do potencjału biznesowego poszczególnych obiektów handlowych oraz dostępności i udogodnień dla klientów – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.



Jedną z kluczowych lokalizacji dla sieci Action jest Jelenia Góra, w której niebawem zadebiutuje. Obiekt będzie znajdował się przy ul. Sygietyńskiego 14, tuż obok największego centrum handlowego w mieście, Galerii Sudeckiej. Z kolei najnowszy sklep Action we Wrocławiu zostanie otwarty w pierwszej połowie września w centrum handlowym Astra. Nowy market w Szczecinie powstanie przy ul. Struga 31 w największym skupisku handlu Prawobrzeża.



W 2020 roku Action zdecydowanie postawił też na Polskę Centralną, a zwłaszcza na województwo łódzkie. Obecnie firma ma tu dziewięć sklepów, w tym trzy w Łodzi. We wrześniu marka zadebiutuje w Zduńskiej Woli oraz w Wieluniu.



Kolejne nowe sklepy Action zostaną otwarte na południu kraju, w miastach, w których marka nie była do tej pory obecna. Aż cztery będą zlokalizowane w województwie śląskim, gdzie sieć jest najbardziej rozwinięta. 3 sierpnia działalność rozpoczął sklep w Mysłowicach. Na przełomie sierpnia i września Action zadebiutuje jeszcze w Piekarach Śląskich, Tychach i Siemianowicach Śląskich. Marka pojawi się też we wcześniej wspomnianej Jeleniej Górze, Jarosławiu, Głuchołazach i Kętach. Wszystkie nowe sklepy cechuje strategiczne położenie, dogodne dla potencjalnych klientów.



Action posiada obecnie 69 sklepów w Polsce i zatrudnia tu ponad 1000 osób.