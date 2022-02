Action z 2. centrum dystrybucyjnym w Polsce. Pomoże w ekspansji

Firma zatrudnia w Polsce ponad 2500 osób i ma ambicję, aby do końca maja 2022 roku liczba ta wzrosła do 3000.

- Plany dotyczące dalszego rozwoju Action w Polsce są nadal ambitne. Będziemy wciąż wzmacniać polski oddział firmy oraz jego łańcuch dostaw - dodaje.



Jedenaste centrum dystrybucyjne Action rozpoczęło swoją działalność w październiku w Bieruniu. Oficjalne otwarcie to także kamień milowy dla rozwoju Action w Europie Wschodniej. Centrum dystrybucyjne w Bieruniu to pierwszy tego typu obiekt poza Holandią, który jest w pełni zarządzany przez Action.

Sprawna logistyka jest kluczowa dla firmy, ponieważ jej koncept opiera na wymianie artykułów na sklepowych półkach (nawet 2/3 w skali roku). Co tydzień w sklepach pojawia się 150 nowych produktów w 14 kategoriach, a niesprzedane, na które popyt w danym okresie roku spada, wracają do magazynów, gdzie czekają na sezon. Tak jest np. w przypadku przyborów szkolnych, których szczyt sprzedaży przypada na przełom sierpnia i września.

Budynek ma powierzchnię 60 800 m2, z czego ponad 58 000 m2 to powierzchnia magazynowa z miejscem na składowanie 56 000 palet. Pozostałe 2 500 m2 wypełniają pomieszczenia biurowe i socjalne. Centrum dystrybucyjne będzie obsługiwało do 200 sklepów w całej Polsce. Bieruń zapewnia dobrą infrastrukturę i doskonałą lokalizację, przez co będzie wspierać rozwój Action oraz zaopatrywać już istniejące, jak i przyszłe sklepy w Polsce. W dłuższej perspektywie, centrum dystrybucyjne stworzy ponad 200 miejsc pracy w regionie. Na razie w bieruńskim Action pracuje 130 osób, docelowo ma pracować 200.

- Centrum dystrybucyjne w Bieruniu korzysta z wielu rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej, takich jak panele słoneczne do podgrzewania wody, panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej, inteligentne liczniki energii i wody, energooszczędne oświetlenie LED w budynku i jego otoczeniu oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Wszystkie operacje w magazynie są zarządzane przez Action. Obiekt został wybudowany przez firmę Panattoni.

- Ulokowaliśmy centrum dystrybucyjne na granicy Tych i Bierunia, ponieważ zapewnia nam to dostęp do świetnej infrastruktury komunikacyjnej oraz znajduje się niedaleko centrali naszej firmy w Katowicach – dodaje Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

Action wraz z otwarciem nowego sklepu w Pradze przekroczył liczbę 2000 sklepów. W 2021 roku otworzyła 74 sklepy i zatrudniła 1000 nowych pracowników.

Action rozpoczął działalność prawie 30 lat temu jako mały sklep dyskontowy w Enkhuizen w Holandii. Od tego czasu sieć rozwija się w kolejnych miastach i państwach oraz planuje dalszą ekspansję w Europie. Obecnie Action działa w 9 krajach, oferując stale zmieniającą się gamę 6000 produktów 11 milionom klientów tygodniowo. Dodatkowo, w takim samym okresie, 8 milionów konsumentów odwiedza stronę internetową Action.com. Hiszpania będzie 10 krajem europejskim, w którym Action otworzy swoje sklepy i będzie obsługiwał swoich klientów.