Action z 2. dyskontem w woj. warmińsko-mazurskim

Nowy sklep Action w Olsztynie, fot. materiały prasowe

5 sierpnia 2021 r. sieć dyskontów niespożywczych Action otworzyła sklep w Olsztynie. Market zlokalizowany jest w parku handlowym przy ul. Władysława Leonharda 5. Na odwiedzających Action czeka ponad 6000 produktów z 14 kategorii.

- Mieszkańcy Olsztyna od dziś mogą odwiedzać sklep Action w parku handlowym przy ulicy Leonharda, w miejscu znanym lokalnej społeczności. Dogodna lokalizacja zapewnia dobry dojazd do sklepu. Debiut Action w stolicy województwa jest dla nas ważnym wydarzeniem, ponieważ w 2021 roku chcemy rozwijać sieć na północy kraju. To nasz drugi dyskont w Warmińsko-Mazurskiem. Na początku lipca zawitaliśmy do Nowego Miasta Lubawskiego – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska. – Na klientów dyskontu Action czeka szeroki asortyment produktów codziennego użytku oraz na szczególne okazje. Polecam przede wszystkim ofertę sezonową, do której zaliczają się m.in. akcesoria do grillowania, majsterkowania, aranżacji ogrodu oraz aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu – dodaje.

Zawitaj po drodze do Action

Sklep Action w Olsztynie zajmuje powierzchnię ok. 860 m2 i działa w godzinach 9:00-21:00 od poniedziałku do soboty oraz od 9:00 do 20:00 w niedziele handlowe.