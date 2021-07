Action z kolejnymi sklepami w sieci

fot. Action otwiera kolejne sklepy

17 lipca 2021 roku firma Action otworzy piąty sklep we Wrocławiu. Market zlokalizowany będzie w centrum handlowym Ferio Gaj przy ul. Świeradowskiej 51 i w Środzie Wielkopolskiej w centrum handlowym Kupiec Średzki przy placu Armii „Poznań” 3.

Na odwiedzających Action czeka ponad 6000 produktów z aż 14 kategorii w przystępnych cenach. Aktualnie w promocji są m.in. wodoodporne plandeki Werckmann, kosmetyki do opalania, dmuchane koła, talerze i sztućce, plecaki oraz bielizna.

Sklepy Action będą działać w godzinach 9:00-21:00 od poniedziałku do soboty oraz od 9:00 do 20:00 w niedziele handlowe. W sklepie we Wrocławiu w ramach pilotażu zostały również zainstalowane kasy samoobsługowe.

Wrocławski market w Centrum handlowym Ferio Gaj przy ul. Świeradowskiej 51 zajmie powierzchnię ponad 700 m2.

Sklep Action w Środzie Wielkopolskiej zajmie powierzchnię ponad 830 m2 na parterze centrum zakupowego Kupiec Średzki.

2/3 asortymentu dynamicznie rotuje, a ponadto w każdym tygodniu na półkach pojawia się ponad 150 nowych produktów.