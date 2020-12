Action z pulą 100 sklepów w Polsce

fot. Action

10 grudnia 2020 roku sieć dyskontów niespożywczych Action otworzyła swój 100. sklep w Polsce. Market znajduje się w parku handlowym Zielony Targówek w Warszawie i jest to druga, po Centrum Łopuszańska 22, lokalizacja Action w stolicy. W planach na 2021 rok jest dalszy rozwój w kierunku północy kraju, a także zwiększanie obecności w dużych miastach.

– Nasz pierwszy polski sklep otworzyliśmy w październiku 2017 roku. Po trzech latach mamy ich już sto. Z 2020 roku zadebiutowaliśmy w trzech województwach – zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim oraz świętokrzyskim, a także w Warszawie. W 2021 roku planujemy dalszą ekspansję w kierunku północy kraju. Chcemy też zwiększać liczbę sklepów w dużych miastach, w tym także w największych aglomeracjach. W planach mamy także rozwój zaplecza logistycznego. W 2020 roku otworzyliśmy we Wrocławiu magazyn do obsługi wybranych centrów dystrybucyjnych Action w Polsce i za granicą. W przyszłym roku zamierzamy uruchomić centrum dystrybucyjne podobne do tego, które działa w miejscowości Osła. Nowy obiekt będzie zlokalizowany na Śląsku i będzie obsługiwał dostawy do sklepów w Polsce, Czechach oraz Austrii – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

Sklep Action w Zielony Targówek w Warszawie zajmuje około 750 m2 powierzchni sprzedażowej. Na zmotoryzowanych czeka duży parking z 740 miejscami postojowymi, a na rowerzystów stojaki.