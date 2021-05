Action ze 117 sklepami. Nowe otwarcia m.in. w Nysie i Siedlcach

fot. Action rozpędza się z ekspansją w Polsce

Action otworzył trzy kolejne sklepy w Polsce: w Siedlcach, Nysie i Zielonej Górze. Obecnie firma ma 117 marketów w Polsce.

Sklep Action w Nysie znajduje się w Vendo Parku, w Siedlcach – w Stalchemii, a Zielonej Górze – w centrum handlowo-usługowym przy ul. Zjednoczenia 106 Wszystkie sklepy działają w godzinach 9:00-21:00 od poniedziałku do soboty oraz od 9:00 do 20:00 w niedziele handlowe

Wejście do Siedlec jest dla Action bardzo ważne pod kątem dalszego rozwoju we wschodniej części Polski, a nowy market Action w Zielonej Górze dobrze wpisuje się w plany rozbudowy sieci w woj. lubuskim (w kwietniu Action zadebiutował w Nowej Soli). Market w Nysie jest drugim sklepem Action w Polsce, w którym zainstalowane zostały kasy samoobsługowe

Obecnie Action zachęca klientów do zapoznania się szczególnie z ofertą sezonową, która obejmuje m.in. sprzęt, narzędzia i dekoracje do ogrodu, nasiona, nawóz, akcesoria do grillowania i aktywnego wypoczynku w plenerze, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, letnią odzież oraz środki ochrony przed owadami.