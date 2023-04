Action ze sklepem w Galerii Kazimierz 

Holenderska marka Action na polskim rynku

- Otwarcie sklepu Action to ważny moment dla Galerii Kazimierz, który jest efektem sukcesywnego powiększania naszej oferty handlowej. Chcemy być miejscem pożądanym przez naszych klientów i zapewnić im wyjątkowe doświadczenia zakupowe. Współpraca z tak silnym i szybko rozwijającym się partnerem jak marka Action wypełnia lukę zarówno w naszym portfolio, jak i na obszarze, w którym znajduje się Galeria – to pierwszy sklep o tego typu charakterystyce w samym centrum Krakowa. Wiemy, że mieszkańcy go potrzebowali, dlatego jesteśmy przekonani, że będzie cieszył się sporym powodzeniem, podnosząc tym samym atrakcyjność naszego centrum – mówi Beata Jankowska, dyrektor Galerii Kazimierz.

Sieć Action zadebiutowała na polskim rynku w 2017 roku i szybko zebrała szerokie grono stałych klientów. Holenderska marka obecna jest we wszystkich województwach w kraju, posiada ponad 260 sklepów, a w ubiegłym roku zatrudniała ponad 3200 pracowników. W 2023 roku marka planuje otwarcie kolejnych 80 sklepów.

W samym Krakowie znajdują się 4 sklepy sieci Action, jednak wszystkie są w znacznym oddaleniu od centrum, stąd wybór Galerii Kazimierz jest idealnym uzupełnieniem w tym obszarze dla mieszkańców miasta. Dyskont, który uzupełni wkrótce portfolio Galerii, umiejscowiony będzie na 1. piętrze, w pobliżu RTV Euro AGD. W lokalu o powierzchni 1000 mkw. znajdzie się około 6000 produktów w 14 kategoriach – od akcesoriów dla zwierząt, przez artykuły do pracy kreatywnej, zabawki, multimedia, dekoracje aż po pościel oraz odzież. Na odwiedzających Action każdego tygodnia czekać będzie aż 150 nowych produktów, powiększających asortyment sklepu.

Firma deklaruje, że w swoich działaniach kieruje się troską o środowisko naturalne i z myślą o zrównoważonym rozwoju. Jednocześnie dba o to, by każdy mógł skorzystać z jej oferty, proponując produkty w przystępnych cenach zgodnie z głoszonym mottem: „Niskie ceny, duży uśmiech”.

Galeria Kazimierz blisko potrzeb klientów

Działająca od 2005 roku Galeria Kazimierz to połączenie różnorodnej oferty sklepów, lokali usługowych i gastronomicznych usytuowanych w nowoczesnym architektonicznie budynku w historycznej części Krakowa. Tylko w ostatnich miesiącach dzięki zaangażowaniu działu najmu i decyzjom właściciela, na powierzchni istniejącego dotychczas salonu CCC otwarto interaktywną strefę zakupową eobuwie.pl. Z kolei marki Vistula oraz Mamut znacznie powiększyły powierzchnię swoich sklepów. Do oferty dołączyły również szwedzka marka POC oraz dobrze znana najmłodszym klientom i ich rodzicom sala zabaw Fikołki Mini. Oferta Galerii ma być jak najlepiej dopasowana do indywidualnych potrzeb klientów oraz oferować nowatorskie doświadczenia zakupowe, a otwarcie sklepu Action ma być kolejnym krokiem do osiągnięcia tego celu.

Galeria Kazimierz to nowoczesne centrum handlowe działające od 2005 roku, zlokalizowane w historycznym centrum Krakowa, przy ulicy Podgórskiej. Na dwóch poziomach galerii znajduje się ponad 160 sklepów znanych polskich i zagranicznych marek: m.in. Zara, H&M, Reserved, Empik, Smyk, RTVeuroAGD, liczne punkty usługowe i gastronomiczne: Calypso Fitness, multipleks Cinema City z 10 salami kinowymi, jedyne w Krakowie studio tańca Egurrola Dance Studio oraz market Carrefour Premium.

Obiekt oferuje prawie 40 tys. mkw. powierzchni handlowej i 1500 miejsc parkingowych. Od 2014 roku właścicielem galerii jest Fundusz należący do Invesco Real Estate. Za zarządzanie galerią odpowiedzialna jest firma CBRE. Za komercjalizację Galerii Kazimierz odpowiada firma Colliers.