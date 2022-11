Action ze sklepem w Galerii Tęcza i CH Osowa

Pod koniec 2021 roku na polskim rynku handlowym działało ponad 2,3 tysięcy dyskontów niespożywczych. Według ekspertów takie formaty handlowe cieszą się wysokim stopniem rozpoznawalności wśród konsumentów. Marka Action jest kojarzona przez 43% badanych, odnotowując wzrost o 15 p.p. w ujęciu rocznym.

− Zależy nam na tym, by w centrach handlowych EPP były obecne marki, które klienci znają i czekają na ich otwarcia. Chętnie współpracujemy z firmami, które stawiają na rozwój – Action w ciągu 5 lat otworzyło ponad 230 sklepów dostępnych we wszystkich województwach. Co więcej, nasz nowy najemca, podobnie jak my, podejmuje realne działania w ramach zrównoważonego rozwoju. Liczymy na to, że klienci docenią bogatą ofertę, która jest zdecydowanym wyróżnikiem sieci Action – powiedział Jakub Ociepka, Asset Manager w EPP.

Oferta sieci Action

Holenderska sieć sklepów niespożywczych Action oferuje klientom ponad 6000 produktów w 14 kategoriach, takich jak wyposażenie domu, artykuły dekoracyjne, DYI, sport czy hobby w możliwie najniższych cenach. Klienci docenią nowy salon ze względu na duży wybór i stale zmieniający się asortyment – każdego tygodnia do oferty dołącza ponad 150 nowych artykułów.



Action w CH Osowa

Komercjalizowane przez Sierra Balmain Centrum Handlowe Osowa rozszerzyło portfolio najemców o holenderską sieć dyskontów niespożywczych. Otwarcie Action w gdańskim centrum odbyło się 24 listopada.

Lokal o powierzchni około 1000 m2 znajduje się w sąsiedztwie sklepu Carry, tuż przy północnym wejściu do Centrum.