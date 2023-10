adidas i Bizuu z olimpijskimi kontraktami

Współpraca, która została oficjalnie ogłoszona na konferencji prasowej 25 października z udziałem Bjørna Guldena - CEO adidas i Radosława Piesiewicza - prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego rozpocznie się wraz z Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu w 2024 i potrwa do końca 2028 roku. Tym samym adidas zastępuje dotychczasowego partnera PKOl, markę 4F.

Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Bjørn Gulden, CEO adidas, fot. mat. pras.

adidas i Polski Komitet Olimpijski

Współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim wpisuje się w wieloletnią historię wspierania polskiego sportu przez markę z trzema paskami. adidas jest wieloletnim sponsorem Polskiego Związku Piłki Siatkowej i Legii Warszawa oraz wspiera indywidualnie sportowców, m.in.: polskich lekkoatletów – Justynę Święty-Ersetic – mistrzynię i wicemistrzynię olimpijską z Tokio 2020, Kajetana Duszyńskiego – mistrza olimpijskiego z Tokio 2020 czy Maję Woźniak – dwukrotną medalistkę Letnich Olimpijskich Festiwali Młodzieży Europy.

Polska jest jednym z największych rynków dla adidas w Europie. Jesteśmy liderem rynku, ale wciąż widzimy wiele możliwości rozwoju zarówno dla biznesu, jak i sportu. Partnerstwo z Polskim Komitetem Olimpijskim jest naturalnym kolejnym krokiem dla adidas, biorąc pod uwagę nasze wieloletnie wsparcie dla polskich sportowców poprzez indywidualne kontrakty. Jesteśmy dumni, że możemy zostać oficjalnym sponsorem Polskiej Kolekcji Olimpijskiej i wspierać olimpijczyków reprezentujących Polskę w drodze po kolejne zwycięstwa - mówi Bjørn Gulden, CEO adidas

Polscy sportowcy w strojach marki adidas

Porozumienie z Polskim Komitetem Olimpijskim obejmuje wszystkie wydarzenia olimpijskie, w których wezmą udział polscy sportowcy aż do końca 2028 roku, w tym: Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024, XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026, czy Igrzyska XXXIV Olimpiady Los Angeles 2028. W ramach umowy sponsorskiej adidas dostarczy zawodnikom obuwie, stroje i akcesoria, w których olimpijczycy wystąpią m.in.: podczas podróży, w wiosce olimpijskiej, w trakcie treningów oraz dekoracji medalowych na podium.

adidas to uznana marka na całym świecie, która już od wielu lat wspiera polskich sportowców. Dlatego bardzo się cieszę, że dziś adidas zostaje sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Olimpijskiej Reprezentacji Polski i Polskiej Kolekcji Olimpijskiej. Premiera strojów i akcesoriów opracowanych dla naszych olimpijczyków będzie miała miejsce w kwietniu 2024 roku. Dzięki współpracy z adidas polscy olimpijczycy od Paryża 2024, aż do Los Angeles 2028 będą występować w strojach tej marki na wszystkich sportowych wydarzeniach rangi olimpijskiej, na które Polski Komitet Olimpijski będzie wysyłał reprezentację. Dodam tylko, że poza Igrzyskami Olimpijskimi, Młodzieżowymi Igrzyskami Olimpijskimi są to także Olimpijskie Festiwale Młodzieży Europy - podsumował Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Część elementów Polskiej Kolekcji Olimpijskiej trafi do sprzedaży detalicznej.

Stroje galowe olimpijczyków od Bizuu

Polski Komitet Olimpijski ogłosił także współpracę z poznańską marką modową

BIZUU, która zaprojektuje i uszyje oficjalne galowe stroje dla polskich

olimpijczyków na ceremonię otwarcia Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024.



BIZUU to marka modowa dla kobiet, która powstała w 2011 roku. Założyły ją poznanianki – siostry Zuzanna Wachowiak i Blanka Jordan. Marka posiada 4 butiki stacjonarne w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Gdyni oraz sklep internetowy na www.bizuu.pl.

– Marka BIZUU to połączenie elegancji, wyszukanych wzorów, niezwykłego wyczucia stylu oraz wykorzystania wysokiej jakości materiałów. Jestem przekonany, że Olimpijska Reprezentacja Polski będzie najlepiej ubraną

reprezentacją w historii – powiedział Radosław Piesiewicz, prezes PKOl.

- Przyszłoroczny gospodarz igrzysk staje się dla nas inspiracją do stworzenia

wyjątkowych projektów odzwierciedlających zarówno unikatowy styl BIZUU, jak i polskie tradycje modowe. Chcemy, aby nasze projekty ubrań dla polskich olimpijczyków były symbolem dumy z przynależności do wspólnoty sportowej i kulturowej, a jednocześnie szansą na eksplorację nowych, inspirujących ścieżek projektowych – mówi Blanka Jordan, współzałożycielka

marki BIZUU.

Umowa o współpracę przewiduje przygotowanie strojów reprezentacyjnych dla zawodniczek i zawodników.