Adidas i Manchester United przedłużają współpracę

W poniedziałek klub piłkarski Manchester United ogłosił przedłużenie długoletniej współpracy z producentem artykułów sportowych Adidas. Nowy dziesięcioletni kontrakt obowiązuje aż do roku 2035 i ma wartość co najmniej 900 milionów funtów brytyjskich (ok. 1 miliard euro).