Adidas otworzył na Śląsku sklep w nowym koncepcie

Adidas to marka specjalizująca się w produkcji odzieży, obuwia i akcesoriów sportowych.

Nowy koncept marki adidas

„Sklep we Wrocław Fashion Outlet został zaprojektowany zgodnie z założeniami najnowszego konceptu marki – Stadium. Ponieważ wierzymy, że uprawianie sportu daje moc, która pozwala zmieniać życie, stworzyliśmy miejsce, w którym sportowcy mogą się przygotować do wyjścia na pole gry. I nie ma tu znaczenia, czy będziemy chcieli jedynie pokonać własne bariery, czy osiągać sukcesy na skalę światową – Stadion to miejsce, które pozwala spełniać marzenia”, zaznacza Łukasz Różański, przedstawiciel marki adidas.

„Powierzchnia handlowa sklepu we Wrocław Fashion Outlet to niemalże 500 metrów kwadratowych, na których znalazł się asortyment zarówno Originals, jak i sportowy. Bogata oferta produktów do biegania, treningu oraz outdoorowych pozwoli z łatwością dopasować odpowiednie wyposażenie do uprawianej dyscypliny. Nie zabrakło też nowoczesnych rozwiązań digitalowych umożliwiających wyświetlanie treści w najwyższej jakości. Warto również wspomnieć o specjalnych strefach poświęconych tematyce zrównoważonego rozwoju oraz kobietom – w tej drugiej znalazły się m.in. instrukcje i porady dotyczące odpowiedniego doboru staników sportowych”, dodaje przedstawiciel marki .

„Niezwykle cieszy nas fakt, że nowy, największy w regionie sklep adidas otworzył się właśnie w naszym centrum handlowym. Nawiązanie współpracy z tak znaną i cenioną marką to nie tylko potwierdzenie skuteczności przyjętej strategii biznesowej, ale przede wszystkim możliwość rozszerzenia oferty Wrocław Fashion Outlet o produkty dedykowane pasjonatom sportu, którzy stanowią istotną grupę naszych klientów”, podkreśla Aleksandra Perz, Centre Director Wrocław Fashion Outlet.