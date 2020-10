adidas planuje sprzedać markę Reebok

adidas rozważa sprzedaż marki Reebok, którą posiada od 2005 roku. Miałoby to nastąpić w pierwszych miesiącach 2021 roku. Informacje o zamiarach adidas wobec marki Reebok podał niemiecki "Manager Magazin".

Do jej sprzedaży miałoby dojść przed marcem 2021 roku. Według informacji tytułu niemiecka firma powołała wewnętrzny zespół skupiony na potencjalnej transakcji i podpisała umowy o zachowaniu poufności. Wśród potencjalnych zainteresowanych zakupem Reeboka są m.in. amerykańska firma VF Corp., do której należą m.in. takie marki, jak Lee, Wrangler, Vans czy Timberland, a także produkująca sprzęt sportowy i odzież chińska korporacja Anta Sports, adidas kupił Reeboka za 3,8 mld dolarów. W drugim kwartale br. sprzedaż Reeboka spadła o 44 proc. do 228 mln euro, zaś w 2019 roku spadła o połowę w porównaniu do 2018 roku - do 842 mln euro.