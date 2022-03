Adidas: Przestój w Rosji może kosztować 250 mln euro

Adidas jest gotowy na 2022 rok: Reebok został sprzedany, więc marka może teraz sama o siebie zadbać, a ubiegłoroczne wyniki budzą zaufanie inwestorów. W 2021 r. sprzedaż wzrosła o 15%, a zyski prawie pięciokrotne. Podczas gdy zysk netto spadł do 443 mln euro w 2020 r., obecnie wynosi ponad 2,1 mld euro. Ze względu na wzrost kosztów frachtu i niedobór kontenerów morskich marża brutto na poziomie 50,7% była niższa niż oczekiwano (52%).

Wysoka cena za chińską bawełnę

Ważny czwarty kwartał nie należał jednak do najlepszych. Obroty wzrosły jedynie o 3%, głównie z powodu problemów w globalnym łańcuchu dostaw i bojkotu w Chinach. Podobnie jak kilka innych dużych marek, takich jak H&M i wielki rywal Nike, Adidas został mocno dotknięty w Chinach, gdy zakazał importu bawełny z chińskiego regionu Xinjiang, gdzie Ujgurowie pracują w karnych obozach. Chińscy konsumenci i detaliści internetowi w obliczu decyzji firmy masowo zwracali się do rodzimych marek, takich jak Anta Sports i Li-Ning, które chciały nadal używać „lokalnej bawełny”. W efekcie przez dwa kwartały z rzędu chińska sprzedaż Adidasa spadła o około 15%, a w czwartym kwartale był to spadek aż o 24%. Według Financial Times, aby odwrócić bieg wydarzeń, niemiecka grupa powołała nowego dyrektora generalnego w Chinach.

1 proc. całkowitego obrotu utraconego na wojnie

Pewność siebie Adidasa jest uderzająca, bo niemiecka marka sportowa przyznaje jednocześnie, że rok zaczął się wyjątkowo niepewnie. Wraz z wieloma innymi zachodnimi markami Adidas tymczasowo wstrzymał sprzedaż w Rosji z powodu wojny na Ukrainie. Marka już szacuje, że wycofanie się z tego rynku może kosztować 250 milionów euro - lub 1% całej sprzedaży.

Mimo to producent obuwia nadal spodziewa się, że sprzedaż w tym roku wzrośnie od 11 do 13%. Oczekuje się, że marża brutto wyniesie od 51,5 do 52%, a marża operacyjna około 11%. Zyski powinny również w tym roku wzrosnąć dwucyfrowo.