Adidas przez problemy z Yeezy może nigdy nie doścignąć Nike 

- Zaczęło się od lockdownów, potem nastąpiły problemy z łańcuchem dostaw, następnie miała miejsce afera w Chinach związana z uwagami na temat produkcji bawełny w prowincji Sinciang, a w październiku spółka zakończyła dotychczasową efektywną współpracę z Ye po wygłoszeniu przez rapera antysemickich komentarzy – ocenia Peter Garnry, dyrektor ds. strategii rynków akcji w Saxo Banku. - Okazuje się, że spółka Adidas znacznie zwiększyła swoje ryzyko biznesowe, pozwalając, aby kolekcja Yeezy stała się dominującą częścią przychodów operacyjnych. Przyjrzyjmy się zarówno kondycji spółki, jak i powodom, dla których jej problemy są większe niż tylko kolekcja Yeezy - zaznacza.

W związku z katastroficznymi prognozami na 2023 r. akcje Adidas idą w dół o 12%.

Skutki końca współpracy Kanye Westem

W ubiegłym tygodniu, po zamknięciu sesji na giełdach europejskich, produkująca odzież sportową niemiecka spółka Adidas ogłosiła, że w 2023 r. spodziewa się straty operacyjnej w wysokości 700 mln EUR, ponieważ zdecydowała się nie sprzedawać obecnych zapasów artykułów z kolekcji Yeezy do czasu przeprowadzenia przeglądu.

W październiku 2022 r. spółka zakończyła współpracę z Ye, znanym wcześniej jako Kanye West, w związku z wygłaszanymi przez rapera antysemickimi komentarzami. Miało to duży wpływ na działalność spółki Adidas: wartość utraconych przychodów w 2023 r. wyniosła 1,2 mld EUR, co mocno obniży przychody w bieżącym roku.

Jak podkreśla ekspert, jeżeli Adidas zdecyduje się nie spożytkować pozostałych w magazynach artykułów Yeezy do innych celów i sprzedawać je pod własną marką, zapasy te zostaną spisane na straty, a dochody operacyjne zostaną obniżone o dodatkowe 500 mln EUR.

Spółka zapowiada również, że wartość pozycji jednorazowych, stanowiących zasadniczą część przeglądu strategicznego przeprowadzanego w celu pobudzenia wzrostu w 2024 r., wyniesie 200 mln EUR.

To tylko część większej układanki

- Wydaje się, że problemem jest Yeezy, ale to tylko część większej układanki. Gdyby pominąć negatywny wpływ linii biznesowej Yeezy na dochody operacyjne, można zauważyć, że spółka ledwo przekroczyłaby w tym roku próg rentowności. Jest to znaczny kontrast w stosunku do poprzednich lat. Fakt, iż zarząd pozwolił, by współpraca z jednym partnerem odpowiadała za tak dużą część dochodów operacyjnych, zwiększając tym samym ryzyko prowadzenia działalności, to jedno. Sytuacja, w której spółka niemal nie przynosi zysków po korekcie przychodów wynoszących 22 mld EUR pod kątem Yeezy, to drugie. Źle się dzieje się w spółce Adidas – komentuje Peter Garnry.

Zwraca uwagę, że jeśli do tego przyjrzymy się trajektoriom wzrostu przychodów Nike i Adidas, zobaczymy, że wyniki spółki Adidas były znacznie gorsze niż wyniki Nike, i to nawet jeszcze przed problemami z Yeezy. Po części tłumaczy to spadek przychodów w Chinach ze względu na uwagi spółki na temat produkcji bawełny w prowincji Sinciang w kontekście sankcji nałożonych na Chiny przez kraje zachodnie. W połączeniu z dynamicznym wzrostem krajowych producentów odzieży sportowej w Państwie Środka i faktem, iż chińscy konsumenci wybierają rodzime marki, znacząco wpłynęło to na działalność niemieckiej spółki. Jeżeli jednak nawet pominiemy pogorszenie wyników w Chinach i problemy z kolekcją Yeezy, nie tłumaczy to niższego wzrostu przychodów w porównaniu z Nike.

- Biorąc pod uwagę przychody wynoszące zaledwie 45% przychodów Nike, wspomniane narastające problemy oraz stracony rok w związku z przeglądem strategicznym, Adidas musi przyspieszyć. Spółka musi szybko nadrobić zaległości lub ryzykować, że pozostanie w tyle i nigdy nie doścignie Nike – zauważa Peter Garnry.