Adidas tworzy nową markę. Serialowa Wednesday będzie jej ambasadorką

Dla fanów sportowego stylu jest to ważna informacja, ponieważ pierwszy raz od 50 lat Adidas tworzy nową markę. Koncept nowowprowadzonej marki na rynek fashion, oparty jest o modę sportową, która nadaje się do noszenia zarówno na treningu jak i na co dzień.