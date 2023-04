Adidas wraz z National Geographic wprowadza kolekcję ubrań na wędrówki

Adidas Terrex wyjaśnia, że ich partnerstwo z National Geographic opiera się na wspólnym zainteresowaniu naturą oraz potrzebie ludzi do nawiązywania więzi z otaczającym ich światem. Pierwsza kolekcja odzieży, stworzona przez obie marki, ma na celu uhonorowanie roli fotografii w kulturze sportów outdoorowych. Projektanci z Adidas Terrex przeszukali archiwa zdjęć National Geographic, aby znaleźć niesamowite zdjęcia z niektórych z najbardziej odległych i zarazem najbardziej poruszających miejsc na Ziemi.

Nowa kolekcja Adidas

Nowa kolekcja odzieży turystycznej zawiera na całej powierzchni nadruki zdjęć z wyjątkowych miejsc na Ziemi, które zostały wybrane przez projektantów Adidas Terrex z archiwów National Geographic. Kolekcja obejmuje wiatrówki, kurtki przeciwdeszczowe, buty z długimi rękawami i buty turystyczne, z ikonicznym symbolem National Geographic.

Miejsca, które zostały wybrane, aby pojawić się na pierwszej kolekcji, to m.in. ośnieżona monoklina piaskowcowa w Utah i teksturalne portrety skały łupkowej z wybrzeża północnego Norwegii. National Geographic wyraziło nadzieję, że kolekcja zainspiruje ludzi do odkrywania piękna świata i zachęci ich do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Kolekcja zostanie udostępniona wyłącznie dla członków AdiClub na Member's Week, a jej debiut zaplanowany jest na 27 kwietnia w sklepie internetowym Adidas.