Adidas z gigantycznym salonem w Designer Outlet Sosnowiec. Dołącza Tommy Hilfiger

Także inne centra Designer Outlet powiększają bazę najemców.

W Designer Outlet Warszawa otwarto salon outletowy marki YES. Z kolei Designer Outlet Sosnowiec wynajął 170 mkw. sieci odzieżowej Marc O'Polo i lokal dla marki Guess z linią Kids.

Zaś w Designer Outlet Gdańsk pojawił się 100 mkw. salon marki Guess i Guess Kids z modą dla dzieci oraz salon amerykańskiej marki Crocs. Ostatnio zaś do najemców dołączyła włoska marka Pinko, gdzie można kupić m.in. słynne torebki z jaskółkami.

Salon YES to 3. sklep z biżuterią, jaki można znaleźć w Designer Outlet Gdańsk. Dotąd klienci mieli do wyboru ofertę marek W. Kruk oraz Apart. Nowy najemca doskonale uzupełnia biżuteryjną ofertę Centrum. YES zajmuje lokal o powierzchni ponad 90 mkw., gdzie prezentowane są kolekcje złote, srebrne, diamenty oraz brylanty, perły, kamienie szlachetne i solitery, z których słynie ten producent.

W nowo otwartym salonie cały asortyment dostępny jest w cenach na stałe obniżonych od 30 do 70 proc.