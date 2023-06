adidas z konkursem dla polskich artystów. Wyłoniono zwyciężczynie

Konkurs adidas dla młodych artystów

Konkurs ADIDAS ART CONTEST to szansa dla młodych artystów, aby stać się częścią adidas ORIGINALS CLUB – społeczności artystów z różnych kultur i krajów, którzy wraz z marką adidas sięgają po rozmaite motywy, charakterystyczne dla popkultury trzech dekad – lat 80’, 90’ i 00’ i w twórczy sposób przetwarzają je i reinterpretują, nadając im nowe znaczenie w ramach popularnego trendu NEW NOSTALGY.

adidas zachęca artystów do współtworzenia produktów marki, fot. mat. pras.

Oryginalnie, czyli jak?

Podobne wyzwanie czeka polskich artystów w ramach konkursu ADIDAS ART CONTEST. Ich zadaniem będzie stworzenie grafiki będącej osobistą interpretacją tego, co oznacza bycie oryginalnym w stylu i charakterze wybranej dekady, do której nawiązują twórcy w ramach CLUB ORIGINALS. W pracy konkursowej, wykonanej dowolną techniką grafiki komputerowej, musi pojawić się także najnowszy model butów adidas Rivarly, którego zdjęcie dostępne jest na stronie internetowej konkursu.

Konkurs został objęty patronatem przez ASP w Warszawie, Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych (PJATK) i Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (WIT) oraz Radio Kampus. Prace uczestników oceniane będą przez doświadczonych grafików i wykładowców, takich jak Mateusz Machalski, Olga Wroniewicz i Mateusz Suda, którzy od lat dzielą się swoją wiedzą z aspirującymi artystami. W jury zasiądzie także jeden z przedstawicieli marki adidas.

Na trzech najlepszych twórców czekają nagrody pieniężne w wysokości 5 000 zł, 2 000 zł i 1 000 zł brutto oraz produkty adidas. Zwycięska praca zostanie umieszczona na całej powierzchni ściany w największym w tej części Europy sklepie adidas Warszawa, znajdującym się przy ul. Marszałkowskiej 104/122. Wielkoformatowy wydruk grafiki, który zawiśnie w centralnym miejscu sklepu, zapewni twórcy ponad 8 tys. odbiorców tygodniowo. Każdy z artystów może liczyć także na promocję swojej twórczości na stronie internetowej konkursu oraz uczelni patronujących konkursowi.

adidas stawia na współpracę z artystami, fot. mat. pras.

Konkurs adidas szansą dla młodych artystów, fot. mat. pras.

Znamy wyniki konkursu marki Adidas

Jury, składające się z doświadczonych grafików i wykładowców, wybrało najlepsze prace zgłoszone do I edycji konkursu ADIDAS ART CONTEST. Główne nagrody finansowe trafiły do trzech graficzek: Izabeli Manturo, Karoliny Margielewicz i Magdaleny Iskry. Zwycięska praca została także umieszczona na powierzchni całej ściany w sklepie adidas Warszawa na Marszałkowskiej 104/122, a jej odsłonięcie odbyło się w piątek, 2 czerwca, w formie kameralnego wernisażu.



Zwyciężczyni Izabela Manturo to urodzona w 1995 r. absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest laureatką dwóch nagród za pracę dyplomową, „Graduation Projects - Międzynarodowy przegląd projektów dyplomowych" oraz „Font nie Czcionka - Zestawienie najlepszych projektów dyplomowych". Na co dzień zajmuje się projektowaniem graficznym oraz malarstwem i kaligrafią. II miejsce w konkursie przypadło Studentce informatyki i ekonometrii na Politechnice Białostockiej, Karolinie Margielewicz, a III miejsce Magdalenie Iskrze, graficzce z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

To pierwsza moja praca w tak dużym formacie, trochę to do mnie nie dociera i jestem pozytywnie zaskoczona. W projekcie chciałam w jak najbardziej widoczny sposób przedstawić profil butów, szukałam przed lustrem najlepszej pozycji dla postaci, a później połączyłam to ze swoim stylem rysunku – mówi Izabela Manturo, laureatka I miejsca.

Czym wyróżnia się wygrana praca? Jak mówi juror Mateusz Machalski, graficzka Izabela Manturo w dosyć przewrotny sposób odpowiedziała na zadanie konkursowe, a jej praca charakteryzuje się wypracowaną kreską oraz kontrastującymi płaskimi teksturami. Dodaje, że przedstawiona na grafice postać emanuje pewnością siebie i uliczną nonszalancją, która przywodzi na myśl lata 90-te.

Marka adidas już teraz zapowiada, że konkurs doczeka się kolejnych edycji. Przy każdej z nich zwycięskie prace zawisną na ścianie w adidas Brand Center w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 104/122.