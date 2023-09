Agata Meble z nową placówką i rabatami z okazji otwarcia

W sklepie znajdować się będą 52 boksy z meblami skrzyniowymi, tapicerowanymi i dodatkami na łącznej powierzchni ekspozycyjnej 4324 mkw z aranżacjami do pokojów dziennych, sypialni oraz pokojów dziecięcych i młodzieżowych. Dodatkowo na klientów czeka oferta modułowych mebli kuchennych Qubik z 15-letnią gwarancją, które w zależności od wybranej kolekcji dostępne są nawet w 7 dni, a także modułowych szaf Adbox, które dostępne są w różnych kolorach, stylach i wymiarach i mogą osiągać wysokość nawet 249,6 cm z nadstawką, dzięki czemu można je dopasować pod sam sufit. Ponadto szeroki wybór modnych stołów, krzeseł, łóżek czy materacy – to wszystko znajdą klienci w ofercie sklepu Agata. Oprócz tego gracze będą mogli wybierać z dostępnych mebli gamingowych w specjalnej strefie gracza.

Nowy sklep na mapie Białej Podlaskiej oferuje także szeroką gamę dodatków, dekoracji i akcesoriów, a wśród nich: lampy, dywany, tekstylia, artykuły kuchenne i łazienkowe, dekoracje i wiele innych. Nowy sklep to otwarta konstrukcja powierzchni sprzedaży oraz boksy aranżacyjne dopasowane do standardowych wymiarów mieszkań Polaków, tak aby każdy z klientów mógł zobaczyć jak wybrane meble do pokoju dziennego sprawdzą się w aranżacjach typowych polskich domów i mieszkań.

Urządzanie mieszkania z super promocjami

Nowy sklep to już 33. obiekt na mapie Polski należący do popularnej marki. Specjalna gazetka promocyjna dla sklepu w Białej Podlaskiej z okazjami będzie obowiązywała od 13 do 23 września. Do 16 września klienci będą mogli skorzystać także z promocji ogólnopolskiej na wszystkie produkty - 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł albo do 30 rat 0% bez dodatkowych kosztów.