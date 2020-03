Akardo chce zebrać w crowfundingu 1 mln zł na produkcję i sprzedaż butów

Firma Akardo SA z Wadowic sprzedała dotychczas przeszło 60 tys. par butów, za łączną kwotę ponad 10 mln zł. Do udziału w dalszym rozwoju zaprasza inwestorów crowdfundingowych. Właśnie ruszyła zbiórka Akardo SA, promowana na platformie Crowdway.pl. Jej cel to pozyskanie do 999 999 zł. W perspektywie 3-5 lat spółka planuje debiut na NewConnect.



Akardo SA to firma powstała w 2013 roku. Jej kołem zamachowym jest sklep internetowy, oferujący obuwie tworzone wyłącznie metodą rzemieślniczą. Obecnie firma współpracuje na stałe z siedmioma zakładami szewskimi z okolic Wadowic. Portfolio kilkunastu par butów w małym sklepie internetowym rozwinęła do prawie 600 modeli obuwia dla kobiet i mężczyzn, dostępnych w sprzedaży na akardo.pl.



– Kolejni rzemieślnicy czekają na możliwość realizacji zamówień dla e-klientów Akardo. To wszystko stanie się możliwe wraz z powstaniem nowych kolekcji i zapewnieniem odpowiednich powierzchni magazynowych, które umożliwią niezbędne zatowarowanie – wyjaśnia Adam Kubarski.

To właśnie cel kampanii crowdfundingu udziałowego o wartości do 999 999 zł, prowadzonej przez Akardo SA we współpracy z platformą Crowdway.pl. Kwotę pozyskaną od nowych inwestorów w wysokości 700 tys. zł chce przeznaczyć na kapitał obrotowy, który ułatwi utrzymanie wyższych stanów magazynowych do szybszej realizacji zamówień. Pozostałe środki mają zasilić budżet na stworzenie marki obuwia męskiego premium (200 tys. zł), kolekcji obuwia dziecięcego (50 tys. zł), a także utworzenie nowego stanowiska pracy w dziale projektowym oraz zakup komputera i plotera stołowego (50 tys. zł).

W ramach zbiórki o minimalnej wartości inwestycji 360 zł, Akardo SA oferuje akcje oraz 6 pakietów benefitów. Bonusami są gadżety i kupony zniżkowe. Wpłacający wyższe kwoty zostaną zaproszeni do odwiedzenia zakładów szewskich czy zaprojektowania własnych butów, które wykona jeden z mistrzów współpracujących z Akardo.

W latach 2015-2019 liczba zamówień wzrastała o 45% rocznie, a ich wartość o ponad 60%, do 3,14 mln zł na koniec 2019 roku. Wszystko to w sprzedaży internetowej. W 2015 roku średnia wartość koszyka klienta Akardo wynosiła 222 zł, a w ubiegłym roku wzrosła do 320 zł. – Pod koniec 2020 roku uruchomimy sklep internetowy nowej marki obuwniczej, która będzie sprzedawała buty na większej marży niż Akardo – wyjaśnia Adam Kubarski. Sklep będzie funkcjonował w polskiej i angielskiej wersji językowej, z dostawami na terenie UE.

Spółka stawia także na międzynarodową sprzedaż wszystkich swoich produktów. – W latach 2021-2022 stworzymy e-sklepy z ofertą dla klientów z Ukrainy, Czech i Słowacji. Od nich rozpoczniemy, bo są to rynki mniej nasycone niż w Europie Zachodniej, gdzie koszt budowania marki jest wyższy – dodaje prezes.



Wartość sprzedaży obuwia w Polsce wyniosła w 2019 roku 8,8 mld zł i wzrosła o 3,8% r/r, oszacował PMR. Mimo azjatyckiej konkurencji, Polska pozostaje 7. producentem obuwia w Europie i 5. pracodawcą w tym sektorze w UE.