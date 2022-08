Akcja honorowego krwiodawstwa w CH Plaza Rzeszów

Podczas dotychczasowych akcji krwiodawca w CH Plaza Rzeszów udało się zebrać ponad 40 tys. ml krwi. Za każdym razem zbiórki pomagają uzupełnić zapasy RCKiK, które mogą uratować życie potrzebującym. Wakacje to szczególny czas, kiedy taka pomoc jest niezbędna. Akcja honorowego krwiodawstwa organizowana jest przy CH Plaza Rzeszów przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy oddziale rejonowym PCK w Rzeszowie.

Do udziału w akcji honorowego krwiodawstwa w Plaza Rzeszów zaproszone są wszystkie osoby zainteresowane pomocą innym. Wystarczy w sobotę 6 sierpnia 2022 r. przyjść na parking przed wejściem głównym do Plazy (od strony al. Rejtana) i zgłosić się do specjalnego autobusu RCKiK. Akcja rozpocznie się o godzinie 11:00 i potrwa do 15:00. Partnerem akcji honorowego krwiodawstwa w rzeszowskiej Plazie jest działający w Centrum sklep sportowy Decathlon.