Akcja PAH i Ubrania do Oddania: „Zamień modę na wodę”

Polska Akcja Humanitarna wraz z marką Ubrania do Oddania zachęca do oddawania swoich zbędnych ubrań, aby wróciły do drugiego obiegu. Środki zebrane w ramach akcji „Zamień modę na wodę” wesprą działania wodno-sanitarne PAH w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu.

Mieszkańcy Somalii, Sudanu Południowego czy Jemenu od lat mierzą się z dewastującymi ich kraj suszami i powodziami. W ich wyniku pozbawiani są czystej, bezpiecznej do spożycia wody. Tracą możliwość uprawy ziemi oraz hodowli bydła. Grozi im głód, rozprzestrzenianie chorób zakaźnych, a także skrajna bieda. Brak podstawowych warunków do życia zmusza ich do opuszczania swoich domów. W takiej sytuacji znalazło się tylko w zeszłym roku aż 36,2 mln osób na całym świecie.

- U nas tego jeszcze tak nie widać, ale skutki zmian klimatycznych to codzienność w wielu krajach – mówi Magdalena Irzycka z PAH. - Obserwujemy to codziennie w swojej pracy, w Rogu Afryki trwa największa od 40 lat susza, a mieszkańcy tego rejonu mają dramatyczny problem z dostępem do wody - dodaje.

Zmiany klimatu to w dużej mierze skutek działania człowieka. Nadmierny konsumpcjonizm i niezrównoważone metody produkcji przyczyniają się do wysokiej emisji gazów cieplarnianych, skutkując coraz większym globalnym ociepleniem. To z kolei prowadzi do anomalii pogodowych, takich jak susze, powodzie, czy też cyklony tropikalne.

- Sektor mody ma ogromny wpływ na środowisko naturalne, według raportów klimatycznych odpowiada za 10 proc. emisji dwutlenku węgla i aż za 20 proc zanieczyszczeń wody. Szczególnie wodochłonny jest proces produkcji odzieży. Warto podkreślić, że aby wytworzyć jedną bawełnianą koszulkę, zużywa się nawet 2500 litrów wody, czyli tyle, ile wypijają trzy osoby w ciągu roku. Liczby mówią same za siebie. Odpowiedzialna moda jest nam niezwykle potrzebna - mówi Zosia Zochniak, CEO i Co-Founderka marki Ubrania do Oddania.

Odpowiedzią na ten stan rzeczy jest nie tylko zrównoważona produkcja, ale i korzystanie z drugiego obiegu ubrań. Poprzez ponowne wykorzystanie i przekazywanie odzieży, która jest w dobrym stanie, możemy przedłużyć jej żywotność. To z kolei ogranicza zapotrzebowanie na nową produkcję. Według wyliczeń marki 1 kg ubrań wprowadzonych do drugiego obiegu pozwala oszczędzić aż 6241 litrów wody. Dlatego warto dbać o swoje ubrania i oddawać te, z których już nie korzystamy.

Polska Akcja Humanitarna wraz z Ubraniami Do Oddania zainicjowała specjalną akcję „Zamień modę na wodę”. Wystarczy przekazać swoje nieużywane ubrania, które wciąż są w dobrym stanie, a marka wprowadzi je do drugiego obiegu. Za każdy pozyskany w ten sposób 1 kg ubrań przekaże 1 zł na konto PAH. Zebrane środki pozwolą zapewniać dostęp do wody pitnej w krajach Globalnego Południa.