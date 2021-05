Akcje Pepco będą oferowane po 40 zł

Pepco ustaliło ostateczną cenę i liczbę akcji w ramach IPO, fot. materiały prasowe

Grupa Pepco ogłosiła tzw. ostateczną cenę akcji oferowanych w ramach IPO na poziomie 40 zł za akcję.

Pepco Group N.V., ogłasza ostateczną cenę akcji oferowanych w wysokości 40 zł za akcję w pierwszej ofercie publicznej dotyczącej 80.388.350 akcji.

Biorąc pod uwagę cenę akcji oferowanych, szacowana kapitalizacja spółki wyniesie 23 mld zł (5 mld euro).

Przedmiotem oferty publicznej jest 80.388.350 istniejących akcji spółki, a wpływy brutto ze sprzedaży akcji wynieść mają około 3,2 mld zł (0,7 mld euro).

Inwestorom Indywidualnym przydzielonych zostanie 2,5 mln akcji sprzedawanych, zaś inwestorom instytucjonalnych przydzielonych zostanie pozostałe 77,9 mln akcji.

Liczba akcji oferowanych może zostać zwiększona w ramach opcji dodatkowego przydziału do maksymalnie 92.446.602.

Komentując dzisiejsze wydarzenie, Andy Bond, Dyrektor Generalny (CEO) Pepco Group powiedział:

„Z dumą zmierzamy na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie przeprowadzając największą ofertę publiczną akcji w tym roku, dołączając jednocześnie do grona największych spółek notowanych w Warszawie. Nasza Grupa działa na atrakcyjnym europejskim rynku w sektorze wielobranżowych sklepów dyskontowych. Z naszymi trzema wiodącymi na rynku markami – PEPCO, Dealz i Poundland – jesteśmy znakomicie przygotowani do tego, by wykorzystać ogromne możliwości rozwoju, jakie są przed nami.

"Cieszymy się z dużego zainteresowania i wsparcia ze strony szerokiego grona renomowanych inwestorów polskich i międzynarodowych oraz z dużego popytu ze strony inwestorów indywidualnych. Wszyscy oni docenili nasze dotychczasowe osiągnięcia finansowe i wyraźnie nakreśloną wizję długoterminowego wzrostu. Rozwój naszej Grupy i sieci sklepów możemy z łatwością finansować z osiąganych przez nas przepływów pieniężnych." - dodał.

Harmonogram oferty przewiduje, że inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje w dniach 14-18 maja. Akcje zostaną zapisane na rachunkach inwestorów indywidualnych w dniu 21 maja 2021 r., a inwestorów instytucjonalnych w dniu 25 maja 2021 r. (ewentualnie będą to zbliżone terminy).