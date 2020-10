Aktualnym celem KiK jest 650 sklepów w Polsce

Adam Puk, expansion manager KiK

Sieć sklepów KiK pomimo niełatwego 2020 roku prowadzi działania ekspansyjne. III kwartał br. zamknęła liczbą 12 nowych sklepów, uruchamiając we wrześniu 350. sklep.

W październiku sieć uruchomiła 7 nowych sklepów. Co dalej? O tym opowiadają expansion managerowie KiK – Adam Puk i Marcin Ostrowski.

Rozwój technologiczny, wzrost zarobków, coraz większa świadomość w zakresie ekologii – to tylko kilka składowych, które kształtują współczesnego klienta. 2020 rok przyniósł jednak nowe okoliczności – pandemię. Do niedawna dużo mówiło się o rozrywkowej stronie centrów handlowych, podczas gdy dzisiaj okazuje się, że ważniejsze od customer experience jest zapewnienie bezpieczeństwa klientom.

– W sklepach KiK można znaleźć „stale niskie ceny”, a to w obecnych czasach bywa jeszcze istotniejsze niż kilka miesięcy temu – tłumaczy Adam Puk, expansion manager KiK i dodaje: nie zamierzaliśmy rezygnować z działań ekspansyjnych, po prostu musieliśmy je dostosować do nowych okoliczności. W praktyce w III kwartale otworzyliśmy 12 nowych sklepów, a to znaczy, że w Q3 średnio raz w tygodniu pojawiał się nowy sklep KiK. 10 z 12 sklepów to debiuty. W październiku pojawił się 9. sklep w Poznaniu (w Galerii Malta) i 5. sklepu KiK w Bytomiu.

Jakie są plany KiK na ostatnie miesiące 2020 roku?

– Nasze najświeższe plany dotyczyły otwarcia 3 debiutanckich sklepów jednego dnia – 29.10 do sieci KiK dołączyły: Augustów, Głuchołazy i Skarżysko-Kamienna. W sumie w październiku otworzyliśmy 7 nowych sklepów i podobne tempo planujemy utrzymać do końca roku – relacjonuje Marcin Ostrowski, expansion manager sieci sklepów KiK i zapowiada: i mamy nadzieję, że ostatnie miesiące tego roku pozwolą nam się mocno zbliżyć do tego wyniku. Przed nami otwarcia co najmniej kilkunastu sklepów KiK. Pojawimy się między innymi w kolejnych lokalizacjach w Ełku, Łodzi, Toruniu, Warszawie i Nysie, otworzymy także pierwsze sklepy KiK we Władysławowie, Nidzicy oraz Barlinku. Sieć sklepów KiK jest obecna w Polsce od 2012 roku. W ostatnich latach tempo ekspansji sieci utrzymywało się na poziomie 50-60 nowych otwarć rocznie, a aktualnym celem KiK jest osiągnięcie liczby 650 sklepów w Polsce. Do 2022 roku firma chce móc pochwalić się liczbą 5.000 sklepów na świecie.