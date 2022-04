Aktywiści domagają się dysmisji polskich zarządów Leroy Merlin i Auchan

Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin wystosował petycję

Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin napisał w petycji:



"Postawa Zarządów obu sklepów jest wyjątkowo tchórzliwa. Brakuje im odwagi, którą mają ich pracownicy - nigdy nie potępili wprost agresji rosyjskiej, nie nazwali sprawców. Nie wezwali także swoich szefów we Francji do zamknięcia rosyjskich sklepów. (...)

(...) Powinni publicznie wezwać swoich francuskich mocodawców do wycofania się firmy z Rosji. Powiedzieć jasno, że nie będą pracować w firmie, która wspiera rosyjską agresję. Nie można tylko powtarzać, że nie ma się wpływu na centralę w innym kraju. Jeśli takie wezwanie nic nie da, jedyne wyjście które pozostaje to zachowanie honoru i podanie się do dymisji. W ten sposób okażą solidarność z Ukrainą o której tak pięknie zdarza im się czasem mówić. "

Pracownicy Auchan i Leroy Merlin solidaryzują się z Ukrainą

OBLM w swojej petycji zwraca również uwagę na działania pracowników tych sieci.

"Pracownicy Auchan zrzeszeni w związku zawodowym “Solidarność” opublikowali list otwarty, wzywając do wyjścia swojego pracodawcy z Rosji. Handlowa Solidarność wysłała pismo do prezesa Auchan Retail Edgarda Bonte. Związkowcy domagają się podjęcia odważnej decyzji w sprawie opuszczenia rosyjskiego rynku.

(...)Potwierdza to fakt, o którym od dawna mówi Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin. Większość pracowników zatrudnionych w sieci sklepów Auchan i Leroy Merlin solidaryzuje się ze swoimi kolegami z ukraińskiej filii i całym narodem ukraińskim."