Aldi w ubraniach marki własnej będzie używać tylko bawełny zrównoważonej

ALDI Nord wspiera projekt „Cotton in Conversion” ( Organiczna Konwersja) zapewniający 1000 indyjskim rolnikom środki niezbędne do przestawienia się na bawełnę organiczną. W 2021 roku dyskonter sprzedawał odzież i tekstylia domowe, które w ponad 80% wykonane zostały z certyfikowanej bawełny. Do 2025 roku sieć deklaruje wykorzystanie 100% zrównoważonej bawełny do produkcji odzieży i tekstyliów domowych marki własnej.