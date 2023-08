Alkmie - polska marka rozwija portfolio

Jak wyglądały początki marki?

- Wszystko zaczęło się w 2017 roku w Bolonii, gdzie miała miejsce premiera Alkmie na targach Cosmoprof. Marka od początku łączyło naturalność z innowacyjnością, co 6 lat temu nie było łatwe – wymagało chociażby sprowadzania składników zza granicy.

Do czego nawiązuje nazwa Alkmie?

Inspiracją do stworzenia marki były Karkonosze – zarówno tradycje tamtejszych laborantów, regionalne, dawne receptury na bazie ziół i naturalnych składników oraz samo bogactwo przyrodnicze i kulturowe tego obszaru. Sama nazwa Alkmie (czyt. Alkmi) pochodzi od alchemii, czyli połączenia natury z nauką. Nieprzypadkowa jest też ważka, znajdująca się w logo brandu – jest ona symbolem przemiany, delikatności, ale też aktywności i odwagi.

Które kosmetyki zostały wprowadzone jako pierwsze?

Na pierwszych targach w Bolonii Alkmie zaprezentowało 4 linie: Anti age, Nature’s treasure, Snow white i Microbiome. Nie były one tak rozbudowane, jak obecnie – liczyły po 3-4 kosmetyki, ale były odpowiedzią na najbardziej powszechne w pielęgnacji cery wyzwania takie, jak oznaki starzenia, zmęczenia, przebarwienia, podrażnienia czy suchość skóry. W skład linii Snow white już wtedy wchodziło serum Wake up shot!, z potrójną witaminą C, które nadal cieszy się popularnością.

Kiedy Alkmie zwróciło uwagę na mikrobiom skóry?

Chociaż dzisiaj mikrobiom skóry to jeden z wiodących globalnie trendów, Alkmie już 6 lat temu, stworzyło dedykowaną linię kosmetyków – Microbiome. Był to efekt inspiracji i wiedzy zaczerpniętej z międzynarodowych targów surowcowych w 2016 roku, gdzie zaprezentowane zostały pierwsze badania dotyczące mikrobioty skóry. Rok później produkty Alkmie z linii Microbiome były pokazywane przez dostawców surowców jako przykład efektywnego zastosowania składników w gotowym kosmetyku, mającym troszczyć się o mikrobiotę skóry. Dział R&D Alkmie na czele z Justyną Żukowską-Bodnar wykonał przy tym ogromną pracę. Dzisiaj brand kontynuuje swoją „misję”, poszerzając linię o piankę do higieny intymnej.

Gdzie rodzą się pomysły i powstają kosmetyki?

Alkmie może pochwalić się własnym działem R&D, który tworzą specjaliści w dziedzinach kosmetologii, chemii i technologii. Zespół regularnie bierze udział w światowych konferencjach i warsztatach, aby nieustannie zdobywać nowe inspiracje i pozyskiwać certyfikowane, ekologiczne surowce prosto z najlepszych źródeł. Brand posiada własne laboratorium, co ułatwia tworzenie formulacji i staranny dobór składników.