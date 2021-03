Amazon największym sprzedawcą odzieży w USA

Amazon w 2020 roku stał się największym sprzedawcą butów i odzieży w Stanach Zjednoczonych, pisze MarketWatch, powołując się na dane Wells Fargo.

W 2020 roku sprzedaż odzieży i obuwia na platformie Amazon, w tym sprzedaż niezależnych podmiotów, wzrosła o 15 proc. do 41 mld dol. Udział sprzedawcy detalicznego w amerykańskim rynku odzieży i obuwia wyniósł 11-12 proc. W sprzedaży online w tej kategorii był jeszcze wyższy, bo sięgnął 34-35 proc.

Według Wells Fargo tylko sześć innych firm amerykańskich sprzedaje tekstylia warte ponad 10 miliardów dolarów rocznie, wśród nich TJX Cos., Macy's Inc., Target Corp; Kohl's Corp., Gap Inc. i Ross Stores Inc.

Bank przewiduje, że sprzedaż odzieży i obuwia Amazon przekroczy 45 miliardów dolarów w 2021 roku. Tak więc sprzedaż wzrośnie tylko o 10 proc., ponieważ kupujący ponownie zaczną chodzić do sklepów po szczepieniu przeciwko COVID-19.

Według indeksu Adobe Digital Economy Index, handel internetowy w USA wzrósł w 2020 r. o 183 miliardy dolarów z powodu pandemii. Adobe prognozuje, że w tym roku wolumen handlu internetowego w Stanach Zjednoczonych wyniesie 850-930 miliardów dolarów, a w 2022 roku po raz pierwszy przekroczy 1 bilion dolarów.