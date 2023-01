Amerykańska sieciówka bankrutuje. Co się stało?

Niegdyś prawdziwy gigant w kategorii pościeli i małych elementów wyposażenia domu, dziś cień samej siebie. Sieć Bed Bath & Beyond w sierpniu ogłosiła, że ​​zwolni jedną piątą personelu, zamknie około 150 sklepów i ograniczy asortyment marek własnych.

Te działania przyszły jednak zbyt późno: sprzedaż spadła aż o 33% w kwartale kończącym się w listopadzie. Firma spodziewa się, że straty wzrosną o 40%, do 385,5 mln dolarów (około 360 mln euro). Co gorsza, 1 lutego Bed Bath & Beyond musi wypłacić kolejne 1,5 mld dolarów odsetek od obligacji. Tych środków nie ma, więc detalista zastanawia się nad złożeniem wniosku o ochronę przed upadłością.

Bed Bath & Beyond może zakończyć działalność

Istnieją „poważne wątpliwości co do zdolności firmy do kontynuowania działalności”- przyznała sieć w rozmowie z CNN. Sprzedawca rozważa swoje opcje – od restrukturyzacji zadłużenia po sprzedaż części firmy – ale za kulisami mówi się, że trwają przygotowania do ogłoszenia upadłości w ciągu kilku tygodni.

Jeśli dojdzie do bankructwa, prawdopodobnie zostanie ono wykorzystane do restrukturyzacji spółki: obecny zarząd twierdzi, że ma jasną wizję przyszłości i że przekształcenie organizacji tej wielkości wymaga czasu. Bed Bath & Beyond ma prawie 1000 sklepów i 32 tys. pracowników, a także jest właścicielem dziecięcej sieci detalicznej buybuy Baby.

Problemy Bed Bath & Beyond sięgają pierwszej fali cyfryzacji. Jako klasyczny sprzedawca wielkoformatowy, sieć nie była w stanie poradzić sobie z pojawieniem się silnych graczy internetowych, takich jak Amazon. W czasie pandemii detalista stracił kolejne 17 proc. (w 2020 r.) i 14 proc. sprzedaży (w 2021 r.) sprzedaży.