Amerykański gigant planuje zwolnić 600 pracowników

W grupie na całym świecie pracuje łącznie około 35 000 pracowników. Restrukturyzacja dotyczy 1,7% siły roboczej.

W trzecim kwartale (zakończonym 2 lipca) grupa osiągnęła wzrost sprzedaży o 3 procent do 2,262 miliarda USD (+7 procent przed efektami walutowymi). Jednak VF nadal pozostaje znacznie w tyle za wynikami sprzed kryzysu, z kwartalną sprzedażą na poziomie 2,583 mld USD. Wynika to z działalności biznesowej w Chinach, które dotkliwie ucierpiały w wyniku wiosennych blokad. Sprzedaż w regionie Azji i Pacyfiku spadła o 20 procent w porównaniu z rokiem 2021/2022, Vans o 7 procent (947 milionów dolarów), a Dickies o 15 procent (170 milionów dolarów). Marka zależna The North Face wygenerowała sprzedaż w wysokości 481 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 31 procent, a Timberland o 8 procent, do 269 milionów dolarów.

W handlu detalicznym, strategicznym filarze prezesa, sprzedaż spadła o 7 proc., podczas gdy hurt przyniósł 13 proc. więcej przychodów.

Grupa była na minusie jeśli chodzi o zysk netto i zysk operacyjny, ale nie w alarmującym stopniu. Kurs giełdowy VF Corp, który od kwietnia przeżywa burzliwy rozwój, latem nadal spadał po publikacji wyników kwartalnych, prawie o 45 proc. rok do roku. Nie można wykluczyć, że ten rozwój skłonił zarząd do wdrożenia planowanej redukcji.

We wspomnianym liście prezes miał zwrócić uwagę, że kierownictwo „musi podejść do nadchodzących zadań ze strategicznym i przemyślanym podejściem”. „Reaktywuje strategiczne priorytety i zdolności potrzebne do ich osiągnięcia”. „Naszym pierwszym celem jest zapewnienie stałego rozwoju naszej rodziny marek” – kontynuował prezes. „Dzięki jasnym i ukierunkowanym strategiom, pasji i kompetencjom naszych pracowników oraz linii wyznaczonej przez kompetentnych menedżerów, wzmocnimy wzrost i przygotujemy kolejny rozdział VF”.

Do tej pory grupa nie komentowała publicznie rozwoju. Informacyjnie można wykorzystać dzień inwestora, na który zarząd generalnie określa swoją mapę drogową. Odbędzie się ona 28 września w siedzibie firmy w Denver.