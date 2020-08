Analitycy DM BDM SA spodziewają się dynamicznego wzrostu e-commerce w CCC

- W naszej ocenie detalista będzie w stanie wzmocnić swoją pozycję rynkową w porównaniu do pozostałych mniejszych graczy tradycyjnych w dłuższej perspektywie. In plus oceniamy kanał e-commerce, który po świetnym drugim kwartale 2020 powinien kontynuować dynamiczne wzrosty wyników w kolejnych okresach. Spodziewamy się, że w niedługim czasie, obszar on-line będzie generował blisko 1/3 EBITDA grupy, co przy zmieniających się trendach konsumenckich będzie wzmacniało pozycję CCC w formule omnichannel – napisali analitycy w raporcie z 30 lipca.

Wydali oni zalecenie “akumuluj” dla walorów CCC z ceną docelową 69,4 PLN/akcję. Rekomendacja została wydana przy cenie akcji 61,9 zł.

Analitycy zwaracają uwagę, że spółka opublikowała już szacunkowe dane za drugi kwartał 2020, w których poinformowała o planowanych rezerwach (gotówkowo 147 mln PLN, możliwe rezerwy księgowe w wys. 300-400 mln PLN). W raporcie CCC zaznaczono, że poprawia się odwiedzalność sklepów i konwersja, co zdaniem analityków sugeruje mniejszą erozję sprzedaży w kanale stacjonarnym niż pierwotne prognozy.

Ponadto, CCC przeprowadziło emisję akcji w wys. 500 mln PLN, co z bieżącej perspektywy zabezpiecza pozycję gotówkową. Potencjalnym ryzykiem jest druga fala pandemii COVID-19 i ewentualne ograniczenia w handlu z tym związane.

Autorem raportu jest Adrian Górniak.