Analitycy: LPP i CCC mogą skorzystać na efektach COVID-19

COVID-19 przyśpiesza transformację handlu i wzrost znaczenia ecommerce. Zarówno LPP jak i CCC mogą na tym skorzystać, pod warunkiem optymalizacji sieci stacjonarnej – oceniają analitycy Trigon DM.

- Wznawiamy wydawanie rekomendacji na 2 największych polskich retailerów odzieżowo-obuwniczych. Aktualizacja prognoz w obu przypadkach wpłynęła na obniżenie wycen względem ich poziomu sprzed pandemii. COVID-19 przyśpiesza transformację handlu i wzrost znaczenia ecommerce, na czym będą korzystać obie spółki pod warunkiem optymalizacji sieci stacjonarnej. Niemniej jednak jest on naszym zdaniem również dodatkowym katalizatorem zmian zwyczajów i preferencji zakupowych, do których retailerzy muszą dostosować swoje modele biznesowe – napisali analitycy w raporcie z 1 lipca.

- W rezultacie szybszą od oczekiwań odbudowę trafficu w galeriach, utożsamiamy z głębszymi promocjami i odłożonymi przez lockdown zakupami, a nie powrotem dotychczasowego modelu konsumpcji w tych kategoriach – dodali.

Zdaniem analityków, do największych wyzwań branży należą: niwelowanie negatywnego wpływu wzrostu kanału ecommerce na LFL w sklepach stacjonarnych poprzez optymalizację sieci sprzedaży, w mniejszym stopniu również negocjacje stawek czynszów; wzrost świadomości negatywnego oddziaływania produkcji odzieży na środowisko, który jest niekorzystny dla fast fashion i większy focus konsumenta na jakość vs. wolumen oraz użyteczność dokonywanych zakupów - na tym trendzie najmniej ucierpi segment value for money, oraz marki dedykowane młodszym grupom konsumentów, w perspektywie najbliższych kwartałów dodatkowo słabsze otoczenie makro.

Ich zdaniem, w perspektywie kolejnych lat rosnąć będą udziały: 1) globalnie rozpoznawalnych marek sportowych, 2) marek segmentu VFM oraz 3) platform online, które będą starały się zagospodarować pozostałą część rynku.

- Preferujemy LPP vs. CCC: 1) stawiamy tezę, że branding ma większe znaczenie dla nabywcy obuwia niż odzieży - CCC oprócz oferty w segmencie VFM powinien zwiększać udział obuwia markowego kosztem własnych marek pod którymi sprzedawane są głównie obuwie casualowe i formalne, w przeciwnym razie trudno będzie utrzymać spółce wysokie udziały rynkowe, jednocześnie wzrost udziału obuwia markowego wpłynie na spadek MBnS; 2) LPP ma większą ekspozycję na młodsze grupy konsumentów względem CCC, 3) CCC wymaga głębszego procesu restrukturyzacji sieci i większej pracy nad dostosowaniem konceptu sklepu do zmian preferencji konsumentów niż LPP, jednocześnie będąc spółką wysoko zalewarowaną, z czym wiążą się większe ryzyka inwestycyjne; 3) LPP ma znacznie większą ekspozycję na rynki, w których wydatki na odzież i obuwie są znacznie niższe niż przeciętnie w UE, jednocześnie obie spółki powinny korzystać na konsolidacji rynku w regionie CEE – wymieniają analitycy.

W przypadku LPP, analitycy obniżyli wycenę względem poprzedniej rekomendacji do 7000 PLN na akcję, a w przypadku CCC obniżyli wycenę do 57 PLN na akcję. W przypadku LPP analitycy wydali zalecenie inwestycyjne Kupuj, a w przypadku CCC Sprzedaj.