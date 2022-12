Analitycy: Pepco zwiększy bazę sklepów o ponad 40 proc. w ciągu najbliższych trzech lat

"Obserwujemy obecnie pogorszenie warunków makroekonomicznych i przewidujemy, że taka sytuacja utrzyma się w najbliższych kwartałach. W tym otoczeniu oczekujemy, że Pepco będzie radzić sobie lepiej niż konkurencja. Sądzimy, że w środowisku wysokiej inflacji aspekt ceny jako kryterium wyboru produktów będzie odgrywał dominującą rolę. To sprawi, że w krótkim horyzoncie konsumenci będą częściej sięgać po produkty z niższych kategorii cenowych, a taki asortyment posiada właśnie Pepco" - napisali analitycy BM mBanku.

Średnia półka cenowa przesuwa się w kierunku Pepco



W efekcie - zdaniem analityków - spółka umocni pozycję lidera w segmencie taniej odzieży oraz pozyska dodatkowych klientów, poszukujących dotychczas produktów ze średniej półki cenowej, a to z kolei przełoży się na 8 proc. LFL w sklepach Pepco w 2023 roku (wyżej rdr).



"Ponadto spółka charakteryzuje się bezpiecznym bilansem (dług netto/EBITDA’22 MSR 17 = 0,6x) oraz wysoką generacją gotówki, co pozwala na przyśpieszenie tempa otwarć. Według naszych założeń Grupa zwiększy bazę sklepów o ponad 40 proc. w ciągu najbliższych 3 lat, co w połączeniu ze wzrostem sprzedaży porównywalnej powiększy w tym okresie przychody spółki o ponad połowę" - oceniają analitycy.



Autorzy raportu uważają, że chociaż marżowość grupy pozostanie pod presją w 2023 r. (spadek marży EBITDA o 0,6p.p. rdr ze względu na politykę lidera cenowego, presję płacową oraz inflację czynszów, co będzie częściowo kompensowane przez spadki cen frachtu oraz bawełny) to spółka zanotuje wzrost skor. EBITDA o ok. 14 proc. CAGR w latach 2022-25.



"Sprawia to, że w naszej ocenie obecna waluacja jest atrakcyjna. Pepco notowane jest z ok. 15 proc. dyskontem na EV/EBITDA’23 do grupy porównawczej, która ma w latach 2022-25P notować niższe, ok. 8 proc. średnioroczne wzrosty EBITDA" - dodano.