Analitycy pozytywnie oceniają działania VRG. Spółka ma potencjał do odbudowy sprzedaży

Pierwsze sygnały poprawy w VRG są widoczne w danych sprzedażowych za marzec. Fot. za Facebook/Vistula

VRG wykorzystało trudny 2020 rok do optymalizacji kapitału obrotowego, obniżenia bazy kosztowej, zamknięcia sklepów o niezadowalającej rentowności oraz do dynamicznego rozwoju sprzedaży w kanale e-commerce. VRG weszło w 2021 rok z obniżoną bazą kosztową oraz odpowiednim przygotowaniem do odbudowy sprzedaży – oceniają analitycy BM mBanku.

Ich zdaniem, pomimo zakończenia roku 2020 z istotnie niższymi wynikami r/r (EBITDA według MSR 17 spadła o 79 proc. r/r), VRG znacznie obniżyło dług netto r/r utrzymując bezpieczny poziom wskaźnika długu netto do EBITDA.

- Optymalizacja kapitału obrotowego pozwoliła na uwolnienie około 44 mln PLN w 2020 roku (najwięcej gotówki uwolniono z zapasów). VRG weszło w 2021 rok z obniżoną bazą kosztową oraz odpowiednim przygotowaniem do odbudowy sprzedaży. Powyższe połączone ze sprzyjającym efektem bazy, powinno się przełożyć na znaczącą poprawę sprzedaży oraz marży brutto na sprzedaży r/r w kolejnych miesiącach – czytamy w rekomendacji BM mBanku z 23 kwietnia.

Przeczytaj także: KiK powalczy z Pepco o klientów Galerii Łodygowej

Pierwsze sygnały poprawy są widoczne w danych sprzedażowych za marzec (wzrost sprzedaży o 40 proc. r/r oraz 5,7 p.p r/r wzrostu marży brutto na sprzedaży). Relatywnie dobre wyniki w obecnym otoczeniu rynkowym odnotowuje segment jubilerski. Natomiast cały czas problemem jest poprawa sprzedaży w segmencie odzieżowym, z powodu na nadal niski popyt na modę formalną.

VRG weszło w 2020 rok z częściowo zoptymalizowaną siecią sprzedaży oraz niską bazą kosztową. Spółka intensywnie pracuje nad zwiększaniem potencjału sprzedażowego oferowanych produktów, np. nad zwiększeniem oferty casual w Vistula, rozszerzeniem oferty produktowej Wólczanka, wprowadzeniem marek Vistula i Deni Cler na zewnętrzne platformy sprzedażowe, rozszerzeniem oferty zegarków w W. Kruk, inwestycjami w kanał e-commerce. Te działania oraz efekt niskiej bazy powinny pozwolić spółce na dynamiczne odbicie wyników r/r w 2021 i 2022 roku.

Przeczytaj także: The North Face startuje z platformą recommerce

- Wprowadzone obostrzenia w działalności sklepów w pierwszym kwartale 2021 obowiązujące przez około połowę kwartału mają odbicie w poziomie sprzedaży i rentowności sprzedaży w tym okresie. Oczekujemy, ze spółce udało się trzymać bardzo dobrą kontrolę kosztów SG&A (spadek kosztów wynagrodzeń i kosztów czynszów r/r), co powinno zmniejszyć skalę spadku wyników – oceniają analitycy.

Autorem raportu jest Piotr Bogusz.