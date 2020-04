Analityk: Popyt na rynku odzieżowo-obuwniczym może przesunąć się do niższego segmentu

Dla spółek odzieżowo-obuwniczych kluczowa będzie renegocjacja warunków umów najmu. Fot. materiały prasowe CCC

Pandemia COVID-19 tylko uwypukliła problemy i przyspieszyła zmiany na rynku odzieżowo-obuwniczym, więc spółki muszą szybciej robić to, co prawdopodobnie wcześniej czy później i tak musiałby zrobić - ocenia Sylwia Jaśkiewicz, analityk DM BOŚ SA. Jej zdaniem, po otwarciu sklepów stacjonarnych popyt w tych placówkach nie wróci od razu do wysokości sprzed epidemii, a zainteresowanie konsumentów przesunie się w kierunku niższego segmentu.

- Sytuacja spółek detalicznych jest trudna i nawet nie chodzi tu o obecne zamknięcie galerii handlowych, którym towarzyszy przesunięcie umów najmu, co jest korzystnym dla spółek rozwiązaniem, a bardziej o tempo wzrostu odwiedzalności sklepów w późniejszych okresach, kiedy już czynsz trzeba będzie płacić - mówi Sylwia Jaśkiewicz.

Jej zdaniem, kluczowa dla spółek będzie renegocjacja warunków umów najmu. Uzależnienie ich wysokości od przychodów byłoby dobrym rozwiązaniem. - Każda spółka w sektorze będzie starała się przesunąć jeszcze bardziej w stronę e-commerce, bo tu poziom kosztów stałych jest zdecydowanie niższy niż w przypadku sklepów stacjonarnych - dodaje.

Spółki z sektora odzieżowo-obuwniczego w różny sposób starają się reagować na trudną sytuację. Np. CCC zdecydował o emisji akcji o wartości 400-500 mln zł. Niedawno na emisje wyrazili zgodę akcjonariusze.

- Sytuacja CCC nie odbiega tu od innych podmiotów. Natomiast kondycja finansowa spółki była trudniejsza przed kryzysem niż LPP czy VRG, dlatego CCC musiało podjąć bardziej radykalne kroki, żeby przetrwać, jak emisja akcji - tłumaczy ten ruch Sylwia Jaśkiewicz.

Jak ocenia analityczka, poziom zysku netto CCC za pierwszy kwartał tego roku (spółka poda wyniki w tym tygodniu), będzie dodatkowo dociążony przez duże ujemne różnice kursowe związane ze standardem MSSF16 (czynsze denominowane w EUR). W I kw. będzie już widoczny efekt zamknięcia sklepów i spadku odwiedzalności galerii, nie tylko w Polsce, ale też Szwajcarii i innych krajach.

Ze względu na brak możliwości przewidywania dalszego rozwoju obecnej pandemii, DM BOŚ zawiesił prognozy dla takich spółek jak CCC. - Można wprawdzie przyjąć jakiś moment uruchomienia galerii, jakąś ścieżkę spadku ruchu w sklepach, jakieś założenia odnośnie drugiej fazy pandemii, choć tego chyba akurat teraz nikt nie zakłada, jednak wszelkie prognozy obarczone są gigantycznym ryzykiem i nawet ciężko je nazwać prognozami - tłumaczy Sylwia Jaśkiewicz.

- Ponadto trzeba pamiętać, że będziemy widzieli nie tylko spadek przychodów, ale i marży, bo podmioty coś muszą zrobić z zapasami. Moim zdaniem wynikowo dla podmiotów z tego sektora rok będzie słaby. Należałoby się raczej zastanowić, które spółki przetrwają i w jakiej kondycji wyjdą z kryzysu, na ile uda im się zmienić strukturę kosztów w kierunku wzrostu kosztów zmiennych i spadku stałych. Trzeba pamiętać, że pandemia tylko uwypukliła i przyspieszyła zmiany na rynku odzieżowo-obuwniczym, więc spółki muszą szybciej robić to, co prawdopodobnie wcześniej czy później i tak musiałby zrobić - mówi.