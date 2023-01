Ani śladu spadku konsumpcji: Hugo Boss ze skokowym wzrostem sprzedaży i zysków

Hugo Boss skorzystał z programu odnowy marki. Popyt na towary premium i luksusowe uniezależnił się zatem od ogólnie słabszego klimatu konsumenckiego, nawet jeśli wzrost w ostatnim kwartale nieco osłabł.

Sprzedaż w 2022 roku wzrosła o 31 procent do 3,65 miliarda euro, jak ogłosiła firma we wtorek w Metzingen na podstawie wstępnych danych. Zysk przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT) wzrósł o 47 procent do 335 milionów euro. Hugo Boss przekroczył tym samym swoją roczną prognozę, która została podniesiona po raz drugi w listopadzie ubiegłego roku - kierownictwo założyło górną granicę przedziału 330 mln euro jako wynik operacyjny i sprzedaż na poziomie 3,6 mld euro. Mniej na poślizgu mieli też analitycy.

Dobre lata dla sprzedaży odzieży detalicznej

Analityk Manjari Dhar z RBC podkreślił w pierwszym komentarzu, że pozytywna dynamika w sprzedaży detalicznej odzieży trwa. Zarówno sprzedaż, jak i zysk operacyjny przekroczyły oczekiwania w czwartym kwartale. Dodała, że ​​impet pozostaje silny, zwłaszcza w obszarze gospodarczym EMEA (ang. Europa, Bliski Wschód i Afryka) i na kontynentach amerykańskich. Z kolei w Azji biznes nadal był obciążony restrykcjami związanymi z pandemią. Po tym, jak grupa modowa przez lata koncentrowała się również na rozwijaniu własnej działalności detalicznej, sprzedaż hurtowa ponownie zyskała na znaczeniu. Według Hugo Bossa zaowocowało to w ubiegłym roku „znaczną poprawą widoczności i penetracji rynku przez ważnych partnerów hurtowych”.

„Rok 2022 był dla Hugo Boss prawdziwym rekordem. Dzięki wyjątkowo dobremu ostatniemu kwartałowi byliśmy nawet w stanie przekroczyć nasze własne wysokie oczekiwania” – skomentował dyrektor generalny Daniel Grieder. Opisał miniony rok jako „powrót”. Hugo Boss jest obecnie w trakcie programu odnowienia, którego celem jest również odwołanie się do młodszych klientów.

Hugo Boss zamierza 9 marca przedstawić szczegółowe dane i prognozy na bieżący rok.