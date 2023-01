Annie Leibovitz będzie pracować dla IKEA

Grupa Ingka, największy franczyzobiorca IKEA, opublikowała niedawno roczny raport „IKEA. Życie w domu 2022”. Z badania przeprowadzonego wśród ponad 37 000 osób w 37 krajach wynika, że prawie połowa ludzi na świecie (48%, w Polsce 37%) ma wrażenie, że obraz kreowany przez media nie odzwierciedla realiów ich życia w domu.

IKEA i Annie Leibovitz uchwycą prawdziwe życie w domach

Ten szczególny rozdźwięk jest punktem wyjścia dla nowego, ekscytującego projektu ogłoszonego przez Grupę Ingka w ramach rozszerzenia raportu: współpracy ze znaną amerykańską fotografką Annie Leibovitz, która na początku 2023 roku zostanie artystką rezydentką IKEA. Leibovitz jest znana z umiejętności zatrzymywania w kadrze wewnętrznego życia swoich bohaterów, których przedstawia w intymnych miejscach i momentach. Siła jej prac polega na ukazywaniu rzeczywistości w sposób odbierany jako szczery i sięganiu w głąb uniwersalnego ludzkiego doświadczenia; wszystko to sprawia, że idealnie nadaje się na artystkę rezydentkę raportu „IKEA. Zycie w domu”.

- Dom zajmował zawsze ważne miejsce w mojej pracy. Od początku swojej działalności fotografuję ludzi w ich domach. To pozwala zrozumieć, kim jest dana osoba. Młodym fotografom radzę, by portretowali swoje rodziny. To jeden z najlepszych sposobów na początek. Jestem podekscytowana możliwością współpracy z IKEA w 2023 roku – wyjaśnia Annie Leibovitz.

Raport „IKEA. Życie w domu” jest podstawowym elementem zobowiązania IKEA do ciągłego rozwoju i dostosowywania się do stale zmieniającego się stylu życia i potrzeb w domach ludzi na całym świecie. Wnioski z raportu staną się inspiracją dla Leibovitz, która stara się tworzyć pełne niuansów portrety rzucające światło na to, jak dziś mieszkają ludzie. Podczas kadencji jako artystka rezydentka IKEA Leibovitz będzie podróżować po całym świecie, fotografując ludzi w ich domach w siedmiu różnych krajach: Japonii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Włoszech, Indiach, Szwecji i Anglii. Stworzy serię 25 portretów, które naświetlą niuanse „życia w domu", tworząc potężny dokument fotograficzny inspirowany raportem „IKEA. Życie w domu”.

- Wyniki raportu „IKEA. Życie w domu” to co roku ważny moment w IKEA. Pomagają nam urzeczywistniać naszą wizję tworzenia lepszego codziennego życia dla wielu ludzi. Dlatego cieszymy się, że możemy poprosić Annie Leibovitz, prawdziwą artystkę i pionierkę nowego spojrzenia na fotografię, o skierowanie jej kultowego obiektywu na życie w domu, którego często nie dostrzegamy, i na głosy, które nie zawsze do nas docierają. Cieszymy się, że będziemy z nią współpracować przez cały rok 2023 i przy okazji angażować kolejne pokolenie artystów – mówi Marcus Engman, Chief Creative Officer Grupy Ingka.