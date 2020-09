Answear.com wejdzie na giełdę

Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Wearco S.A., fot. mat. pras.

Właściciel Answear.com, czołowej platformy cyfrowej sprzedaży odzieży w Europie Środkowo-Wschodniej, złożył Prospekt Emisyjny do zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka chce zadebiutować na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych. Debiut planowany jest na koniec 2020 r.

- Już niedługo Answear.com dołączy do grona spółek publicznych. To naturalny krok związany z dynamicznym rozwojem biznesu, dużą już obecną skalą działalności i jeszcze większym apetytem na przyszłość. Złożyliśmy Prospekt Emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego, co oznacza, że jesteśmy coraz bliżej debiutu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Wearco S.A. – spółka jest w trakcie zmiany nazwy na Answear.com S.A.



Według ekspertów wartość handlu elektronicznego w Polsce może przekroczyć rekordowe 100 mld zł już w 2020 r. Jak szacuje Unity Group, w kolejnych latach do 2025 r. jego wartość będzie rosła co najmniej o 20 proc. rocznie. Natomiast rynek odzieży i obuwia w Polsce ma w 2020 r. osiągnąć wartości 40,3 mld zł, co oznacza wzrost r/r o 4,13 proc.



- Answear.com dynamicznie rośnie zarówno pod względem liczby klientów, jak i sprzedaży. Już ubiegły rok był bardzo dobry – przychody ze sprzedaży spółki w 2019 roku wyniosły 311,2 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 40,9 proc. r/r, a w tym roku obserwujemy dalszy, skokowy wzrost zainteresowania zakupami w sieci w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej – mówi Krzysztof Bajołek.



Answear.com to internetowa platforma sprzedażowa z markową odzieżą, obuwiem oraz akcesoriami, która działa od 2011 r. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Ukraina. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30 proc. udziału w całkowitych przychodach spółki. Sklep oferuje około 80 tys. produktów z ponad 350 światowych marek. Istotną częścią oferty są marki premium (np. Diesel, Guess Jeans, CK, Tommy Hilfiger, Valentino, DKNY). Produkty z niższej półki cenowej są oparte głównie o markę własną Answear LAB.

Właścicielem platformy Answear.com jest Wearco S.A. Spółka jest w trakcie rejestracji zmiany nazwy na Answear.com S.A.