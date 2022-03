Anwim dostarcza paliwo w ramach działań pomocowych

Anwim S.A., operator sieci stacji paliw MOYA, czynnie angażuje się w pomoc poszkodowanym w wyniku wojny na Ukrainie oraz służbom pracującym na rzecz uchodźców. Oprócz darowizny dla Polskiej Akcji Humanitarnej i zbierania dodatkowych funduszy na wsparcie uchodźców za pośrednictwem portalu Siepomaga.pl, wybrane stacje paliw MOYA, znajdujące się w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej, oferują pracownikom służb medycznych i mundurowych kawę oraz hot-dogi za symboliczny 1 grosz.

Dodatkowo, Anwim S.A. przekazał 1000 l paliwa dla polskich służb pracujących na rzecz uchodźców z Ukrainy. Paliwo, które zostało dostarczone w kanistrach, wykorzystane jest do karetek pogotowia oraz agregatów służących do ogrzewania. 100 kanistrów 10-litrowych ufundowała firma logistyczna Mateus, partner Anwim S.A. Co więcej, zostały dostarczone także produkty spożywcze m.in. batony energetyczne, słodycze, napoje i inne przydatne artykuły spożywcze.

Przekazane zasoby trafiły do Starostw Lubaczowa i Ustrzyk Dolnych, które dystrybuują artykuły zgodnie z aktualnymi potrzebami służb. Materiały zostały dostarczone na miejsce przez pracowników Anwim S.A. w ramach wolontariatu pracowniczego.

– Bardzo cieszymy się z tej współpracy. Paliwo, tak cenne szczególnie dziś, nie tylko zapewnia ciepło w punktach recepcyjnych, ale także napędza karetki pogotowia niosące pomoc potrzebującym. Jednak najcenniejsze dla nas są uśmiechy dzieci, które dzięki słodyczom choć na chwilę mogą zapomnieć o trudach ich obecnej sytuacji – powiedział Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.