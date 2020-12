Anwim ma 50 mln zł z obligacji na rozwój stacji Moya

fot. Moya

Spółka Anwim S.A., właściciel sieci stacji paliw MOYA pozyskała fundusze na rozwój Grupy Kapitałowej Anwim w ramach emisji obligacji korporacyjnych o wartości nominalnej 50 mln zł. Rozliczenie emisji miało miejsce 17 grudnia br

Emisję trzyletnich obligacji z marżą 4 pkt. proc. ponad WIBOR 3M przeprowadzono w ramach pięcioletniego programu emisji do 150 mln zł.

MOYA liczy już 300 stacji, które rozlokowane są przy drogach krajowych i lokalnych, w dużych miastach i mniejszych miejscowościach.

W 2020 roku Anwim pozyskał także sieć bezobsługowych stacji eMILA od BM Reflex.

Zmianie ulega również akcjonariat spółki – po akceptacji UOKiK większościowym udziałowcem Anwim S.A. zostanie fundusz kapitałowy Enterprise Investors. Spółka zapowiada dalszy intensywny rozwój. Do 2024 r. zakłada otwieranie minimum 50 nowych stacji rocznie. Między innymi na ten cel zostaną przeznaczone fundusze pozyskane w wyniku emisji obligacji. Organizatorem emisji był Bank Polska Kasa Opieki S.A., a funkcję doradcy prawnego emitenta pełniła kancelaria Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k. Obligacje Anwim S.A. będą notowane na rynku Catalyst.

- Emisja obligacji jest kolejnym krokiem w naszym rozwoju. Do tej pory byliśmy największym niezależnym podmiotem oraz najszybciej rozwijającą się spółką paliwową w Polsce. Tempo, które dziś osiągnęliśmy, już wkrótce pozwoli nam zbliżyć się do największych graczy naszego sektora – mówi Rafał Pietrasina, prezes zarządu Anwim S.A. – Co nas bardzo cieszy, spotkaliśmy się z niezwykle pozytywnym odbiorem naszych obligacji wśród instytucji finansowych. Pomimo intensywnej końcówki roku na rynku obligacji oraz trudnej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19, nasz debiut jako emitenta obligacji okazał się bardzo udany – wyemitowaliśmy tyle obligacji, ile planowaliśmy. Jest to dowód zaufania do naszej firmy i wiary w potencjał jej rozwoju. Z pewnością nadziei tych nie zawiedziemy – dodaje Rafał Pietrasina.