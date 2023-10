Anwim ogłasza przetarg na usługi audytowania stacji MOYA

Anwim, właściciel sieci MOYA, ogłasza przetarg ofertowy na usługi audytowania stacji MOYA w zakresie bezpieczeństwa żywności i procedur HACCP.

Szczegóły przetargu

W celu zapewnienia najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa żywności na stacjach paliw MOYA, Anwim, na platformie Logintrade, ogłasza przetarg ofertowy na usługi audytowania w zakresie bezpieczeństwa żywności i procedur HACCP na 376 stacjach paliw, z możliwością uwzględnienia dodatkowych 100 nowych lokalizacji w ciągu dwóch najbliższych lat. Audyty będą sprawdzać procedury bezpieczeństwa żywności na obszarach front line, back line, zaplecza i strefy kawowej. Czas trwania audytu na danej stacji nie powinien przekroczyć jednej godziny. Osoby przeprowadzające audyty będą musiały posiadać wymagane uprawnienia, w tym książeczki SANEPID umożliwiające wejście w strefy przygotowania i obróbki żywności.

Audyty będą przeprowadzane dwa razy w roku w każdej lokalizacji, z opcją audytu poprawkowego w razie niezaliczenia, co oznacza maksymalnie cztery audyty rocznie na jednej stacji. Audyty będą realizowane w oparciu o formularz audytu, który zostanie opracowany wspólnie z kontrahentem. Audyty będą rozłożone w dwóch trzymiesięcznych turach, w drugim i czwartym kwartale. W ramach audytu dostawca będzie zobowiązany do zbierania dokumentacji fotograficznej, którą udostępni firmie Anwim. Wyniki audytów zostaną dostarczone w formie elektronicznej w ciągu 24 godzin od ich zakończenia. Dodatkowo, kontrahent, który wygra przetarg, zostanie zobowiązany do rewizji i aktualizacji dokumentacji HACCP Caffe MOYA zgodnie z ustalonymi przez strony kierunkami, co ma na celu uproszczenie istniejącej dokumentacji.

Zainteresowane podmioty mogą składać oferty do 15 listopada br. za pomocą platformy Logintrade. Szczegółowe kryteria wyboru dostawcy usług znajdują się na stronie:

https://anwim.logintrade.net/portal,szczegolyZapytaniaOfertowe,e0c364f7d392cb59729e74d5d88720b1.html

Koncept kawiarniano-gastronomiczny Caffe MOYA

Koncept kawiarniano-gastronomiczny Caffe MOYA rozwijany jest od 2009 roku, kiedy na rynku działalność rozpoczęła marka MOYA. Początkowo oferował przede wszystkim napoje gorące – kawę, herbatę, a z posiłków – hot-dogi. Z czasem menu było systematycznie rozszerzane. Dziś Caffe MOYA oferuje szeroką gamę posiłków oraz przekąsek, takich jak zapiekanki, świeże kanapki, pierogi, focaccie, pizze czy burgery. Oferta gastronomiczna dostępna jest na niemal wszystkich stacjach obsługowych sieci MOYA.

MOYA to ponad 400 stacji paliw we wszystkich województwach przy głównych trasach tranzytowych, drogach lokalnych i w miastach. Oferują paliwa: benzynę 95, 98, LPG oraz olej napędowy w wersji standardowej oraz premium – ON MOYA Power. Kierowcy pojazdów ciężarowych i dostawczych mają do dyspozycji dystrybutory zapewniające szybkie tankowanie paliw oraz dostęp do coraz popularniejszego płynu AdBlue. Dla klientów flotowych ciekawą propozycją jest program MOYA Firma, dzięki któremu możliwe jest dokonywanie płatności bezgotówkowych.

Aplikacja mobilna MOYA Firma daje możliwość efektywnego zarządzania flotami samochodowymi. Część stacji MOYA wyposażona jest dodatkowo w parkingi dla samochodów ciężarowych, myjnie, kompresory czy odkurzacze. Stacje działające w ramach sieci spełniają najwyższe standardy obsługi i jakości. Wszystkie paliwa oferowane na stacjach MOYA są zgodne z wymogami aktualnych norm dotyczących jakości paliwa oraz obowiązującym rozporządzeniem w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Gwarancją jakości paliw na stacjach w barwach MOYA jest niezależny program badania paliw – TankQ.