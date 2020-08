Anwim ze zgodą UOKiK na przejęcie sieci eMila

Anwim S.A., właściciel marki MOYA, uzyskał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na akwizycję bezobsługowych stacji eMILA. Decyzja ta pozwala spółce Anwim S.A. na realizację procesu przejęcia całej sieci eMILA zgodnie z założonym harmonogramem.



- Przejęcie sieci bezobsługowych stacji paliw eMILA jest istotnym krokiem w realizacji strategii i rozbudowy sieci MOYA do 350 placówek do końca 2023 r. – mówi Rafał Pietrasina, prezes zarządu Anwim S.A.

eMILA jest to sieć bezobsługowych stacji paliw zlokalizowanych w większych miastach w całej Polsce.

Anwim S.A. planuje aktywnie rozwinąć i uatrakcyjnić format przejmowanych stacji eMILA w tym również poprzez rozszerzenie oferty dla klientów w wybranych lokalizacjach.