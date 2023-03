Apart dołącza do najemców Centrum Łopuszańska 22

W lokalu marki Apart o powierzchni blisko 120 mkw. będzie można znaleźć asortyment biżuterii oraz zegarki najlepszych światowych marek, które podkreślą styl i klasę każdego stroju. Klienci kupią tam zarówno drobiazgi dla siebie, jak i prezenty dla najbliższych.

Centrum Łopuszańska 22 rozwija ofertę handlową we wszystkich kategoriach. W zeszłym roku do grona najemców dołączyły między innymi takie marki jak: CCC, Monnari, 5-10-15, Empik czy Vision Express. Teraz przyszedł czas na markę biżuteryjną Apart. Kompleksowa oferta centrum sprawia, że miejsce to staje się cenionym przez klientów z dzielnicy Włochy i okolic miejscem zakupów dla całej rodziny.

Centrum Łopuszańska 22 to galeria o powierzchni 20 tys. metrów kwadratowych powierzchni handlowej usytuowanej na jednym poziomie licząca 100 sklepów, restauracji i punktów usługowych. Kluczowi najemcy obiektu to m.in. Biedronka, Media Expert, Sinsay, CCC, Action, Rossmann, Pepco, Tedi, KiK, Dealz, Ochnik, Natura, Kubenz, Recman, Esotiq, Monnari, Ziaja, 5-10-15, Maxi ZOO czy Kebab King. Klienci mają do dyspozycji 1,3 tys. naziemnych miejsc parkingowych zlokalizowanych wokół centrum. W sąsiedztwie znajduje się stacja podmiejskiej kolejki WKD, z której korzystają mieszkańcy ościennych gmin.

Strefa rozrywkowa Airo

Ofertę handlową wzbogaca ultranowoczesna strefa rozrywkowa Airo. Na powierzchni 4 tys. mkw., znajduje się park trampolin Airo oraz kosmiczna sala zabaw dla dzieci Airo Space Kids. Obiekt przyciąga rodziny z dziećmi, grupy szkolne i zorganizowane z Warszawy i okolic. Chętnie uczęszczają do niego okoliczni mieszkańcy, pracownicy strefy biznesowej a także mieszkańcy innych dzielnic Warszawy i okolic.

Właścicielem i zarządcą jest Devin Investments który współpracuje z firmą Mallson Polska przy rekomercjalizacji obiektu.

Mallson Polska jest firmą konsultingową oferującą usługi na każdym etapie powstawania i funkcjonowania nieruchomości komercyjnych. Działalność firmy obejmuje kompleksowe doradztwo na rynku nieruchomości handlowych, w szczególności ocenę potencjału oraz rentowności projektów, komercjalizację centrów i parków handlowych, jak również obsługę ich sprzedaży.

Firma ma w swoim portfolio łącznie 100 otwartych oraz realizowanych projektów nowoczesnych obiektów handlowych o łącznej powierzchni ponad 900 tys. mkw., a obecnie jest w trakcie procesu komercjalizacji i rekomercjalizacji ponad 60 centrów i parków handlowych na terenie całego kraju.