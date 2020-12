Apart w ogniu krytyki za apel do rządu o wsparcie

fot. materiały prasowe Apart

Marka Apart jest mocno krytykowana w internecie za apel, jaki w imieniu branży jubilerskiej wystosowała do rządu o objęcie jej finansowym wsparciem w związku z pandemią. Firmie wytyka się, że jednocześnie prowadzi z rozmachem kampanię reklamową z udziałem Julii Wieniawy, Małgorzaty Sochy i Anny Lewandowskiej - piszą wurtualnemedia.pl

- My prosimy o wsparcie dla naszych pracowników a nie dla firmy. Prowadzona przez nas obecnie kampania, która powstała w sierpniu pozwala nam niwelować straty poniesione w wyniku lockdownu, bo jej celem jest zwiększenie sprzedaży - tłumaczy w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Michał Stawecki, dyrektor marketingu Apartu.

Firma Apart wystosowała do wicepremiera Jarosława Gowina list w imieniu branży jubilerskiej. Prosi w nim o dodatnie sklepów z biżuterią do podmiotów, które będą objętą nową tarczą branżową. Branża jubilerska nie została bowiem wymieniona jako uprawniona do otrzymania wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Czytaj więcej na www.wirtualnemedia.pl