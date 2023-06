Apple szykuje się do szturmu na Europę i Azję

Apple do 2027 roku planuje utworzyć ponad 50 nowych sklepów oraz dokonać renowacji istniejących placówek, a to dopiero początek.

Apple do 2027 roku planuje utworzyć ponad 50 nowych sklepów oraz dokonać renowacji istniejących placówek, a to dopiero początek. Producent iPhone'a rozważa uruchomienie 15 salonów sprzedaży w regionie Azji i Pacyfiku, pięciu lokalizacji w Europie i na Bliskim Wschodzie oraz czterech dodatkowych sklepów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Otworzy też 6 odnowionych lub przeniesionych sklepów w Azji, dziewięć w Europie i 13 w Ameryce Północnej.

Cztery typy punktów sprzedaży detalicznej

Apple ma obecnie ponad 520 sklepów w 26 krajach, z czego mniej więcej połowa znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Sieć jest słynna z przeliczeń zysków na metraż kwadratowy, ale sklepy często bardziej skupiają się na budowaniu marki niż na samej sprzedaży towarów. Firma uzyskuje większość swoich przychodów z innych kanałów dystrybucji, w tym z witryny e-commerce. Mimo to tradycyjne lokalizacje są głównym miejscem, w którym klienci mogą kupować produkty w dniach premiery, uzyskiwać wsparcie techniczne i brać udział w wydarzeniach promocyjnych.

Apple prowadzi cztery typy punktów sprzedaży detalicznej: standardowe sklepy w centrach handlowych, lokalizacje „Apple Store+”, które mogą znajdować się w galeriach na obrzeżach miast, „okręty flagowe” - w kluczowych obszarach o unikalnym wystroju oraz „flagowe+” salony, które są największe i najdroższe w eksploatacji. Z danych firmy wynika, że ​​zwykłe sklepy zazwyczaj generują ponad 40 mln dol. rocznie, podczas gdy Apple Store+ przynoszą ponad 45 mln dol. Salony flagowe generują co roku ponad 75 mln dol., natomiast „flagowe+” zarabiają ponad 100 mln dol. rocznie.

Świeży blask działalności detalicznej Apple

Apple chce nadać świeży blask swojej 22-letniej działalności detalicznej, która jest jedną z najbardziej docenianych sieci na świecie, ale zmagała się z nieszczęściami związanymi z pandemią, problemami z obsługą klienta i niepokojami pracowniczymi w ostatnich latach – informuje fortune.com. Pomysł polega na budowaniu wizerunku marki na rynkach rozwijających się, jak np. Indie, przy jednoczesnym zapewnieniu konsumentom w USA i Europie lepszych doświadczeń zakupowych.

Głównym celem ekspansji jest region Azji i Pacyfiku z 21 nowymi lub odnowionymi lokalizacjami planowanymi do 2027 roku. Rynek wygenerował w ub.r. ok. 130 mld dol. przychodów – blisko jednej trzeciej całości. Producent otworzył swoje pierwsze dwa sklepy w Indiach w kwietniu. Jeszcze w tym roku chce otworzyć nowy sklep w centrum handlowym w Wen Zhou Shi w Chinach, zmodernizować swój flagowy Nanjing East w Szanghaju i dodać dwa nowe punkty sprzedaży w Korei Południowej, co zwiększy całkowitą liczbę placówek w kraju do siedmiu.

W przyszłym roku ma powstać nowy salon w Al Ain w Abu Zabi. Będzie to piąta placówka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Firma przygotowuje również grunt pod nowy sklep w Jokohamie oraz w Shibuya Marui w Japonii. Planuje otwarcie czwartej lokalizacji w Indiach w 2026 roku - drugiej w New Delhi, położonej w centrum handlowym DLF Promenade. W 2027 roku zamierza stworzyć piątą placówkę indyjską, zlokalizowaną w nadmorskim obszarze Worli w Bombaju.

Nowoczesny design salonów Apple w Europie

W Europie Apple chce otworzyć londyński sklep w pobliżu modernistycznego budynku rewitalizowanej elektrowni Battersea już w tym miesiącu. Firma ma również w planach nowy salon w Madrycie w centrum handlowym La Vaguada, a także relokację swojego sklepu w Milton Keynes w Wielkiej Brytanii. W zeszłym roku Europa wygenerowała dla Apple ponad 95 mld dol. sprzedaży, czyli około jednej czwartej. Wielka Brytania jest trzecim co do wielkości rynkiem detalicznym Apple, na którym działa ok. 40 sklepów.

W przyszłym roku Apple rozważa przeniesienie czterech sklepów w Wielkiej Brytanii, a także w Le Chesnay we Francji. Otworzy ponadto swoją czwartą lokalizację w Szwecji. Rok później planuje przenieść jeszcze jeden sklep w Wielkiej Brytanii, przebudować Opera Apple Store we Francji.

Apple zamierza również uruchomić nowy sklep w Dortmundzie w Niemczech. Kraj ten jest ósmym co do wielkości regionem sprzedaży detalicznej firmy z kilkunastoma lokalizacjami. W firmie dyskutuje się o przeprowadzce w 2027 roku do Monachium.

Lokalizacje, które Apple rewitalizuje lub przenosi, to głównie przestarzałe sklepy. W niektórych przypadkach są mniejsze niż większość nowoczesnych salonów lub brakuje im takich funkcji, jak miejsce odbioru produktu lub miejsca siedzące dla klientów. Estetyka placówek handlowych zmieniła się na przestrzeni lat. Firma odeszła od metalowych ścian i elementów wystroju na rzecz drewnianych półek i bardziej nowoczesnego designu.