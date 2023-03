Arkady Wrocławskie zostaną zamknięte. Pandemia i rachunki za prąd zrobiły swoje

"Przyczyną podjętej decyzji jest trudna sytuacja rynkowa, wywołana między innymi Pandemią wirusa SARS CoV-2, która w sposób istotny przyczyniła się do ograniczenia działalności obiektów komercyjnych, jak również wzrost kosztów energii elektrycznej oraz wysoka inflacja. Okoliczności te znacząco wpłynęły na brak rentowności obiektu" - czytamy w oświadczeniu zarządu publikowanym na stronie Gazety.

Arkady Wrocławskie do zamknięcia

Równolegle trwają negocjacje z podmiotem zainteresowanym nabyciem nieruchomości. Działalność operacyjna centrum handlowego „Arkady Wrocławskie” zostanie zakończona w I kwartale 2024 roku.

Arkady Wrocławskie 16 lat na rynku

Projekt centrum został zrealizowany przez spółkę Arkady Wrocławskie S.A., uroczyste otwarcie nastąpiło 28 kwietnia 2007. Wielkość obiektu to ok. 39 586 m2 powierzchni do wynajęcia (w tym 29 961 m2 powierzchni handlowej i 9 625 m2 powierzchni biurowej klasy A oraz wielopoziomowy parking z 1000 miejsc parkingowych.

Część biurowa o powierzchni ponad 9 000 m2.

Arkady Wrocławskie sklepy

Swoje sklepy prowadzą tam m.in. Spar, Czas na Herbatę, Dealz, 4F, SkiTeam, Action, Pepco, CCC, H&M czy Sinsay.